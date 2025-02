A Kreml szóvivője szerint Ukrajna csatlakozhat az EU-hoz, a NATO-hoz viszont nem

„Putyin szükség esetén kész tárgyalni Zelenszkijjel” – mondta újságíróknak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Ukrajnáról szóló amerikai-orosz tárgyalásokkal kapcsolatban.

photo_camera Dmitrij Peszkovl, a Kreml szóvivője. Fotó: Vlagyimir Asztapkovics/Szputnyik/AFP

Peszkov azt mondta, a megállapodások jogi alapjait ugyanakkor meg kell vizsgálni, mert Zelenszkij elnök legitimitása szerinte megkérdőjelezhető. A szóvivő arra utalt, hogy az ukrán elnök mandátuma tavaly lejárt, választásokat azonban a háború miatt nem tartottak, a legitim elnök pedig az alkotmány szerint ebben az esetben a parlament elnöke lenne, nem Zelenszkij.

A Guardian szerint Peszkov arról is beszélt, hogy Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának kérdése az ország szuverén joga, Oroszország nem szándékozik megmondani Kijevnek, hogyan álljon a kérdéshez. „Az integrációval és gazdasági integrációval kapcsolatban senki sem kötelezhet semmire egyetlen országot sem, és mi sem fogunk ilyet tenni.

A védelemmel vagy a katonai szövetségekkel kapcsolatos kérdésekben természetesen teljesen más az álláspontunk” – mondta a szóvivő a NATO-ra utalva.

Szerinte a békére „tartós és életképes megoldás lehetetlen a kontinens biztonsági kérdéseinek átfogó vizsgálata nélkül”. Azzal zárta, egyelőre nincsen tervben az amerikai és az orosz elnök találkozója, de ez változhat.

Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vezetésével Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban tárgyal a két ország. A Kreml szerint a megbeszélésen szó lesz „az orosz-amerikai kapcsolatok egészéről”, „az ukrán rendezésről szóló esetleges tárgyalások előkészítéséről” és a két elnök közötti találkozó megszervezéséről is tárgyalnak majd. A találkozó után várhatóan sajttájékoztatót is tartanak a felek. (via Telex)