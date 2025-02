A Z és Alfa generáció úszóinál már nem működik a spártai hozzáállás

Fegyelmi eljárást indított a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) az Iron Swim korábbi edzője ellen, aki női sportolóknak tett szexuális célzásokat. A MÚSZ Etikai Bizottsága az erről szóló közleményben a fegyelmi eljárás megindítása mellett arra is tett javaslatot, hogy a jövőben a szakembereknek tartsanak képzéseket az edző-versenyző kommunikációról.

„A bizottság hangsúlyozta az etikai normák ismeretének fontosságát, illetve azt, hogy a Z- és Alfa-generációs fiataloknál egyre kevésbé hatékonyak a korábbi tapasztalatokon alapuló kommunikációs eszközök.”

Szájer Pétert, a MÚSZ sportszakmai csoportjának tagját, a Magyar Testnvevelési és Sporttudományi Egyetem adjunktusát, és Danks Emesét, a bizottság egyik tagját kérdeztük arról, hogy miben más ez a két generáció, mint a többi, mikre kell manapság figyelni az edzőknek, hogy ne találják az etikai bizottság előtt magukat.

Szájer Péter azt mondja, hogy a 2000-es évek óta sok változás köszöntött be azzal kapcsolatban, hogy mi megengedett egy edző-sportoló viszonyban. A változásokkal kapcsolatos továbbképzésekben a MÚSZ élen jár, ugyanis például tavaly húsz ilyen továbbképzést tartottak 1380 szakembernek, az általános szabály pedig az, hogy két évente minden edzőnek részt kell vennie minimum három továbbképzésen, plusz egy OMSZ által szervezett újraélesztési tanfolyamon.

Szájer felidézi, hogy míg a 2000-es évek előtt több fért bele a fegyelmezési eszköztárba, ma már a bántalmazás mindenféle formájával szemben zéró tolerancia van. Ezek a változások a laikusoknak is feltűnhetnek, - az emberek felkapják a fejüket arra, ha egy edző egy sportoló fiatallal üvölt az uszodában - de az edzések módszerében is a kommunikációban is változásokat kellett eszközölni a fiatal generációk miatt.

Szájer Péter azt mondja, hogy a 2000-es évek fiataljaihoz képest az egyik legszembetűnőbb változás leginkább a kommunikációban érhető tetten, és ott is elsősorban az online térben.

„Az online tér sajátossága, hogy azonnal kiderül minden, ha egy edző nem megfelelően viselkedik vagy kommunikál egy sportolójával, mert a fiatalok azonnal egymásnak kezdik el küldözgetni, hogy mi történt. Az edzőkben ezért ezt nagyon kell tudatosítani, hogy ne adjanak okot semmiféle a félreértésre, érdemes egy hivatalos platformra szorítani a kommunikációt” - magyarázza a Szájer.

Szájer Péter azt mondja, hogy az etikai bizottsággal épp most készülnek arra, hogy az online térrel kapcsolatban is tartsanak továbbképzést az edzőknek, ugyanis akármennyire is egyszerű és gyors chaten kommunikálni a tanítványokkal, ez egy nagyon veszélyes terep. Szerinte fontos lenne, hogy az edzők csak hivatalosan, e-mailen vagy más szülők által is elfogadott platformon keresztül kommunikáljanak. Egyébként az Egyesült Államokban ez olyannyira szabályozva van, hogy az edző a tanítványnak csak reggel 9 és délután 5 között írhat, és ez fordítva is igaz, még az időzónákat is figyelembe kell venni.