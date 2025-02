„Egy hosszú és nehéz út fontos első lépése” – több mint 4 órát tárgyalt az amerikai és az orosz külügy Rijádban

Három cél elérésében állapodott meg az amerikai és orosz tárgyalódelegáció Szaúd-Arábiában – derült ki Marco Rubio amerikai, és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyilatkozatából.

Rubio az AP-nek elmondta,

magas szintű munkacsoport jön létre az ukrajnai béketárgyalásokra,

helyreállítják a washingtoni és moszkvai nagykövetségen dolgozók létszámát,

illetve feltárják a gazdasági együttműködés lehetőségeit.

A több mint 4 órás rijádi megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón Rubio elmondta, nem fognak előre tárgyalni a konfliktus befejezéséről, miután ezek olyan ügyek, amelyek kemény és nehéz diplomáciai úton, zárt szobákban, hosszú időn keresztül zajlanak.

„Ahhoz, hogy egy konfliktus véget érjen, a konfliktusban érintettek mindegyikének egyet kell értenie vele, elfogadhatónak kell lennie számukra.”

Rubio szerint a mostani találkozó célja az volt, hogy Trump és Putyin múlt heti telefonbeszélgetése után megteremtsék a kommunikációs vonalakat.

„A mai nap egy hosszú és nehéz út fontos út első lépése.”

Rubio szerint Donald Trump elkötelezett amellett, hogy véget vessen a háborúnak, igazságos, fenntartható békét akar, nem pedig olyat, ami 2-3 év múlva újabb konfliktushoz vezet. Az amerikai külügyi szóvivő szerint a magas szintű munkacsoportok olyan megoldáson dolgoznak majd, ami a háború mielőbbi, tartós lezárásához vezet.

photo_camera Fotó: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDO/Anadolu via AFP

Szergej Lavrov is beszélt a sajtótájékoztatón. Ő is elmondta, megállapodtak abban, hogy a lehető leghamarabb kineveznek nagyköveteket, megszüntetik a „diplomáciai missziók előtt álló akadályokat”, beleértve a nagykövetségekre irányuló banki átutalások korlátozását is. Azt mondta, elkezdődik az ukrajnai rendezés folyamata: először az USA nevezi ki képviselőjét, majd az oroszok is.

Az orosz külügyminiszter szerint megállapodtak abban is, hogy az együttműködés teljes körű újraindításához megteremtik az együttműködés feltételeit, és azok területeit bővítik. Az amerikai külügyi szóvivő közleménye alapján mindezt „a háború sikeres lezárása után” kezdik megvizsgálni.

Lavrov szerint nagyon hasznos beszélgetés volt, ahol meghallgatták egymást.

Azt nem tudni, mikor találkozhat egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin. A tárgyaláson részt vevő Jurij Usakov elnökhelyettes annyit mondott, „valószínűtlen”, hogy ez jövő héten megvalósuljon. Az amerikai delegáció is csak annyit közölt, a két elnök várhatóan találkozik majd.

Az amerikai-orosz tárgyalásra Ukrajnát nem hívták meg, ahogy az EU képviselőit sem. Rubio szerint „senkit sem szorítottak háttérbe.” Úgy gondolja, ezekből a tárgyalásokból néhány nagyon pozitív dolog jöhet az Egyesült Államok, Európa, Ukrajna és a világ számára, de mindez a konfliktus lezárásával kezdődik.

A sajtótájékoztatón Lavrov nem volt hajlandó kommentálni Ukrajna részvételét a tárgyalásokon. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban közölte, nem fogad el semmilyen békemegállapodást Ukrajna részvétele nélkül. Lavrov a kérdést annyival zárja le, hogy ezt a témát Putyin egy interjúban már érintette.

Azóta a Kreml azt közölte, Putyin kész beszélni Zelenszkijjel, „ha szükséges.”

Lavrov arról is beszélt, a találkozó során elhangzott, hogy a nyugati vezetők közül elsőként Donald Trump mondta azt, hogy Joe Biden egyik legnagyobb hibája volt Ukrajna „bevonása” a NATO-ba. A NATO bővítését Oroszország közvetlen fenyegetésként értékelné, ahogy azt már Putyin többször elmondta.

Lavrov szerint „fegyveres erők bármilyen megjelenése más zászló alatt nem változtat semmin”, ezt elfogadhatatlannak tartja. Azt viszont az oroszok nem elleneznék, hogy Ukrajna EU-tag legyen.

Zelenszkij Erdogannal tárgyalt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben Ankarában tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A megbeszélés után közösen tartott sajtótájékoztatón bírálta a rijádi találkozót, amiért Ukrajna nélkül tárgyaltak Ukrajnáról.

Arról beszélt, Erdogannal részletesen megvitatták azokat a globális folyamatokat, amelyek a háború végéhez vezethetnek. Megvizsgáltak különböző kilátásokat, de alapvetően fontosnak tartja, hogy a háború befejezéséről szóló tárgyalás ne az érintettek háta mögött történjen.

A tartós béke érdekében fontos, hogy „ne kövessünk el hibákat.”

photo_camera Fotó: TUR PRESIDENCY/ MURAT CETINMUHUR/Anadolu via AFP

Zelenszkij szerint a tárgyalóasztalnál Amerikának, Európának és Ukrajnának is képviseltetnie kell magát.

A sajtótájékoztatón Erdogan felajánlotta, hogy az Oroszország, Ukrajna és Amerika közti béketárgyalásoknak otthont adnak.

Erdogan közölte, álláspontja szerint Ukrajna területi integritása és szuverenitása „vitathatatlan.”

A gyarmatosítás terve

Az elmúlt időszakban az amerikai vezetés egymásnak ellentmondóan nyilatkozott a háború lezárásával kapcsolatban, és elhangzott az is, hogy a 2014 előtti határok visszaállítása nem reális.

Közben múlt héten Donald Trump letett egy olyan tervet az asztalra, ami jogi értelemben Ukrajna gazdasági gyarmatosítását jelentené. Zelenszkij a müncheni biztonságpolitikai fórumon arról beszélt, a jelenlegi amerikai nyilatkozatok leginkább Putyinnak kedveznek. (BBC, Guardian, AP)