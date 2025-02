Kiderült, mi okozza a sorozatos földrengéseket Szantorinin

Szeizmológus szakértők szerint a földrengéssorozatot Szantorinin a magma mozgása okozhatja, a jelenség hátterében pedig az áll, hogy friss magma nyomult a földköpenyből az alsó földkéregbe, körülbelül 20 kilométeres mélységbe.

Szantorinin február elseje óta sorozatosan reng a föld, emiatt rendkívüli állapotot hirdettek, azonban sok helyi ennek ellenére sem hagyta el a szigetet.

photo_camera Rendőrségi kordon a görög Szantorinin, február 5-én Fotó: JOHN LIAKOS/Anadolu via AFP

A 24.hu-nak Harangi Szabolcs geológus-vulkanológus professzor azt mondta, hogy a mélyből most további kisebb magmamennyiség, illetve gázok migrálhattak feljebb, a földkéreg sekélyebb részére, ami északkeletre okozott rengéseket. Ezt a magyarázatot támogatja az is, hogy a földrengés epicentrumok egy olyan területen összpontosulnak, ahol nincs ismert vulkán. Vagyis most egy új magmatömeg nyomul a földköpeny részleges olvadását követően a földkéregbe, Anhydros szigete környezetében.

A magma felnyomulása óriási nyomást jelent, ennek következtében az egykori törések mentén elmozdulások történtek, mégpedig pont olyan kőzetlezökkenések, mint egy tektonikai széthúzás esetében. A törésekbe, repedésekbe magma és magmás gázok nyomultak, amelyek számtalan kisebb földrengést idéztek elő.

A 24.hu cikke szerint miután az elmúlt napokban a földrengések száma csökkent, elképzelhető, hogy a fölrengésraj lassan elhal, de az sem kizárható, hogy a későbbiekben még több magma áramlik majd a földkéregbe. Amennyiben nagyobb mennyiségű magma indulna el felfelé, az akár a magma felszínre jutását és egy erős, akár 6-os magnitúdójú földmozgást is eredményezhet. Ennek lehetnek kis valószínűségű, de veszélyes következményei, például vulkáni gázok kiszabadulása, de lehetnek tömegmozgások, lejtőcsuszamlások is, amik szökőárat okozhatnak.