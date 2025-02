Óbudai Gázgyár: a Főváros is beszáll az állam elleni perbe

„Az állam tegye végre a dolgát! Budapest beszáll a perbe az állammal szemben az Óbudai Gázgyár méregtelenítése érdekében” – írta a Facebook-oldalán karácsony Gergely főpolgármester.

A Rákosrendezőnél is jóval környezetszennyezőbb Óbudai Gázgyárról épp a múlt héten írtunk. Az MVM a kormány segítségével – a határidők utolsó pillanatos tologatásával – bújik ki hosszú évek óta a terület megtisztítására vonatkozó kötelezettsége alól. A költségek akár a 30 milliárd forintot is elérhetik, a terület átvételére hosszú évek óta hiába váró, a 12 hektárnyi szennyezett területből 3 hektárnyit birtokló Graphisoft Park közigazgatási pert indított. Budapest most ebbe a perbe szállna be.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Tudom, hogy Budapest talán legszennyezettebb területének kármentesítése nem olcsó, de az elmúlt tíz évben bizonyosan lett volna miből költeni erre” – írta a főpolgármester.

Vizézy Dávid is éppen most posztolt az Óbudai Gázgyárról. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője Karácsony közleménye előtt néhány órával írta: „Azt javaslom, szólítsuk fel a kormányt végre a kármentesítési kötelezettségei teljesítésére, és peres úton is szerezzünk érvényt a budapestiek érdekének.”