Salman Rushdie azt szeretné, ha Elon Musk lenne az első ember a Marson

Két napja jelent meg a spanyol El País angol nyelvű kiadásában egy interjú Salman Rushdie indiai származású brit íróval. A Man Booker-díjas szerző, aki 2022 nyarán alig élt túl egy ellene irányuló iszlamista merényletet, egyebek mellett Elon Muskról, a szólásszabadságról és a Mars-expedícióról is beszélt.

Azt mondta, nem gondolja, hogy Musk a szólásszabadság védelmezője lenne, épp ellenkezőleg. „Nem védi a szabad véleménynyilvánítást. Közösségi hálózata [az X-re átnevezett Twitter] a szélsőjobboldal diskurzusát támogatja a szólásszabadság jegyében. Egy nemes ügyet – például a véleménynyilvánítás szabadságát – kisajátítani, amikor valójában az ellenkezőjét teszi, nagyon tisztességtelen” – mondta az író.

Aztán egy kanyarral eljutott odáig, hogy bárcsak az éppen az amerikai állam működőképességének szétzilálásán ügyködő milliárdos lenne az első ember a Marson. Jöjjön ez a rész szó szerint az interjúból:

„– Nem vagyok Musk rajongója. És nagyon szeretném, ha ő lenne az első ember a Marson.

– Hogy ott maradjon…

– Igen, hadd menjen. Ha annyira tetszik neki, akkor hadd menjen. Egyszer találkoztam vele Los Angelesben, tíz évvel ezelőtt. Azt mondta, hogy hét évbe telik, amíg eljut a Marsra. Már hét év eltelt, és én nagyon szeretném, ha elmenne.”

A beszélgetésben ezután rátérnek arra, hogy Rushdie bevándorlóként érkezett Nagy-Britanniába és az Egyesült Államokba, szóval „olyan országokba, ahol a bevándorlóellenes beszéd nagy politikai teret nyert”. Azt mondja, hogy az olyan kulturális értékek, mint a tolerancia vagy az empátia, „most gyengébbek, mint életem során bármikor”.

A magát kettős migránsnak nevező író szerint a migráció táplálja a kultúrát, most mégis rossznak állítják be. „Az Egyesült Államok nem a bevándorlók nemzete? Az amerikai őslakosoktól eltekintve mindenki migráns. (…) Még Elon Musk is dél-afrikai.”