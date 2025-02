A még Bécsbe is repülővel utazó Szijjártó azt állítja, mindig is szerette a vonatokat

„Nem titok, hogy vasutas családból származom, ahogy az sem, hogy mindig is nagyon szerettem a vonatokat. A helyzet pedig adta magát: New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk” – írta Facebookon Szijjártó Péter külügyminiszter, aki többek között az ENSZ-ülés miatt van az Egyesült Államokban.

Különösen azért érdekes Szijjártó posztja, mert köztudott róla, hogy a légi közlekedés nagy rajongója. Már korábban kiderült, hogy előszeretettel használja a honvédség repülőit akár a szomszédos országokba tett látogatások, pár száz kilométeres utazások során is. Ő volt az is, aki a kicsivel több mint 2 órás vonatútra lévő Bécsbe és Pozsonyba is repülőgéppel ment, mint utólag a minisztérium közleménye alapján kiderült, azért, hogy „minden munkalátogatás a lehető leghatékonyabb módon valósuljon meg.”

A luxusgépes utazásokra több száz millió forint közpénz ment és megy el, az Átlátszó írt 264 millió forintról, de egy délkelet-ázsiai villámlátogatásához is béreltek 181 millió forintért magángépet. Ezek mellett Szijjártó többször is használta a rendőrségi helikoptert, volt, hogy a Dunakeszi és Záhony közötti útra. Ez 8 millió forintba kerülhetett.