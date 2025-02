Az Integritás Hatóság közzétette az elnök teljes levelét, amelyben mentelmi jogért lobbizott

Miután közzétettük egy részletét, az Integritás Hatóság (IH) saját honlapján közölte teljes terjedelemben Biró Ferenc 2023. júniusi levelét, amelyet Varga Judit akkori igazságügyi miniszternek írt. Ebben többek között mentelmi jogért lobbizik az IH mindenkori elnöke számára – így saját magának is. Ez azért fontos, mert Birót azóta több bűncselekménnyel is meggyanúsította a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

photo_camera Biró Ferenc, az Integritás Hatóság vezetője Fotó: Németh Dániel/444

A most közzétett teljes levélből kiderül, hogy Biró különböző javaslatokkal él a 2022. évi XXVII. törvény (Eufetv.) módosítására vonatkozóan. Ez a törvény a Magyarországgal szemben indított jogállamisági mechanizmus keretében indított eljárás során született, ez szabályozza az Integritás Hatóság működését. Biró szerint a következő módosítások szükségesek a Hatóság hatékonyabbá tétele és az uniós források felhasználásának szigorúbb ellenőrzése végett:

Adatokhoz való hozzáférés bővítése: A Hatóság számára szélesebb körű adathozzáférés biztosítása, beleértve a bank-, adó-, biztosítási és egyéb titkokat.

Kockázatelemzési eljárás bevezetése: A vizsgálatok előkészítéséhez szükséges kockázatelemzési eljárás törvényi szabályozása.

Vizsgálati jogkörök megerősítése: Bővített vizsgálati jogosítványok, beleértve a helyszíni kutatást, adathordozók átvizsgálását és bírságolási lehetőséget.

Ajánlások végrehajtására kötelezés: A Hatóság ajánlásainak kötelező érvényűvé tétele, szankcionálási lehetőséggel.

Úgynevezett compliance rendszerek előírása: Kötelező integritási rendszerek bevezetése az uniós forrásokat felhasználó szervezeteknél.

Büntetőeljárási jogosítványok kiegészítése: A Hatóság szerepének erősítése a büntetőeljárásokban.

Adatkezelési és nyilvántartási feladatok hatékonyabb ellátása: Fejlett informatikai rendszer kialakítása és speciális beszerzési eljárások lehetővé tétele.

Elnöki jogkörök pontosítása: A Hatóság elnökének jogköreinek egyértelműsítése, beleértve az elnökhelyettesek kinevezési jogát és a mentelmi jog biztosítását.

Ez, az utolsó pont, amelyet mi is idéztünk a hozzánk eljutott példány alapján. Ez azért jelentős, mert a KNYF tájékoztatása szerint a Biróval szemben megfogalmazott hivatali visszaélés gyanúja többek között azért merült fel, mert ő „hivatali helyzetével visszaélve annak érdekében, hogy az igazgatóság másik két tagját törvényes jogaik gyakorlásából kizárja, bizonyos jogkörüket a jogszabályokkal ellentétesen korlátozta, egyidejűleg közhatalmi jogosítványait önhatalmúlag gyakorolta”. Hogy a Varga Juditnak írt levél része-e az ügyészek nyomozásának, nem tudjuk, ám kiderül belőle, hogy törvénymódosítással is próbálkozott Biró azért, hogy az elnökhelyetteseitől megszabaduljon. Mint ahogy a mentelmi jogért lobbizás is más megvilágításba kerül azután, hogy többrendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják az elnököt.

Az IH a levélhez tartozó kísérőlevelében ezt írta: „A jogkörök bővítésének ügyét az Integritás Hatóság elnöke másfél éve következetesen képviseli a nyilvánosság előtt is, és az Igazságügyi Minisztériumnak e levélben benyújtott törvénymódosítási javaslatokról is többször nyilatkozott. A kért törvénymódosítások hasonló nemzetközi intézmények tapasztalataira épülnek, ahogy azt tavalyi, Országgyűlési beszámolónkban is részletezte a Hatóság, és ezeket kívánta a magyar jogrendbe beültetni.”

Biró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét január közepén gyanúsították meg először jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel. Akkor annyit közöltek, hogy a megalapozott gyanú szerint Biró a saját szolgálati autója mellé egy másik autót is béreltetett az Integritás Hatóság (IH) vagyonának terhére, amelyet a felesége használt.

Múlt hét csütörtökön aztán kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség újabb bűncselekményekkel gyanúsítja. A nyomozásról még aznap megtudtunk részleteket, például azt, hogy Biró egy korábbi munkatársa tűnik fel egy cégnél, amely két egyforma összegű gyanús szerződést kötött a Hatóság brüsszeli képviseletének létrehozására. És azt is megtudtuk, hogy Biró családi ismerősét, Baranyi Tibor Imrét foglalkoztatta az IH-ban bruttó kétmillió forintos havi fizetésért. Baranyi amúgy a régi, szélsőjobboldali Vona Gábor tanácsadója volt a magyar „tradicionális iskola” egyik legismertebb szerzőjeként, aki a Hatóságnál olyan témakörökben tervezett oktatást, mint „A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései. A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása”.

A hivatali visszaélés mellett így már összesen 87 millió forintra elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja a nyomozó főügyészség Biró Ferencet. Mindez azt is jelenti, hogy ha a teljes összeg tekintetében bizonyítják az elnök bűnösségét, akkor az már a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó kategóriába esik, így a büntetési tétele is nagyobb: két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés is megítélhető. Biró a gyanúsítás ellenére még mindig az IH elnöke, most az Állami Számvevőszék vezetőjén, Windisch Lászlón múlik a sorsa. Az ő szerepéről ebben a cikkben írtunk bővebben.