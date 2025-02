Mentelmi jogért lobbizott az Integritás Hatóság mostanra több bűncselekménnyel is meggyanúsított elnöke

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnökének sorsa most az Állami Számvevőszék elnökének kezében van.

Windisch László indíthatná el a végső soron Biró felmentéséhez vezető eljárást.

Eljutott hozzánk egy dokumentum, amely bizonyítja, hogy a mostanra több bűncselekménnyel is meggyanúsított Biró korábban azért lobbizott, hogy mentelmi jogot kaphasson.

A 444 birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint az Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc 2023 júniusában törvénymódosításért lobbizott, amelynek részeként mentelmi jogot is kért magának. A később több bűncselekménnyel meggyanúsított vezető kérése különösen pikáns megvilágításba került az azóta kirobbant botrány fényében. Biró sorsa most az ÁSZ-elnök kezében van. Ebben a cikkben arra is válaszokat keresünk, hogy vajon miért olyan nehéz meghozni az Integritás Hatóság elnökének felmentéséhez vezető döntést Windisch Lászlónak.

Biró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét január közepén gyanúsították meg először jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel. Akkor annyit közöltek, hogy a megalapozott gyanú szerint Biró a saját szolgálati autója mellé egy másik autót is béreltetett az Integritás Hatóság (IH) vagyonának terhére, amelyet a felesége használt.

Múlt hét csütörtökön aztán kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség újabb bűncselekményekkel gyanúsítja. A nyomozásról még aznap megtudtunk részleteket, például azt, hogy Biró egy korábbi munkatársa tűnik fel egy cégnél, amely két egyforma összegű gyanús szerződést kötött a Hatóság brüsszeli képviseletének létrehozására. És azt is megtudtuk, hogy Biró családi ismerősét, Baranyi Tibor Imrét foglalkoztatta az IH-ban bruttó kétmillió forintos havi fizetésért. Baranyi amúgy a régi, szélsőjobboldali Vona Gábor tanácsadója volt a magyar „tradicionális iskola” egyik legismertebb szerzőjeként, aki a Hatóságnál olyan témakörökben tervezett oktatást, mint „A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései. A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása”.

photo_camera Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke Fotó: Németh Dániel/444

A hivatali visszaélés mellett így már összesen 87 millió forintra elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja a nyomozó főügyészség Biró Ferencet. Ez több szempontból jelentős fejlemény. Azt is jelenti, hogy ha a teljes összeg tekintetében bizonyítják az elnök bűnösségét, akkor az már a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó kategóriába esik, így a büntetési tétele is nagyobb: két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés is megítélhető.

Másrészt így még nagyobb a nyomás az Állami Számvevőszék vezetőjén, Windisch Lászlón, aki nemcsak az Integritás Hatóság vezetőinek kinevezésében vett részt, hanem most az ő feladata lenne, hogy közigazgatási pert indítson Biróval szemben, azaz hogy lényegében felmentse a pozíciójából. Bár az IH intézménye nagyon újszerű, vannak viták a most alkalmazandó jogértelmezésekről, ám vonatkozik rá a különleges jogállású szervekről szóló törvény. Eszerint Birónak már mennie kellett volna, hisz nem lehet olyan személy egy ilyen intézmény vezetője, aki hivatali bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll. Windisch valamiért mégsem lépett eddig, a mai napig Biró Ferenc az Integritás Hatóság elnöke.