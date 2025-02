Steve Bannon élősködő illegális bevándorlónak tartja Elon Muskot

Azt tudni lehetett, hogy Donald Trump korábbi főtanácsadója, Steve Bannon nincs oda az elnök új kedvencéért, Elon Muskért, hiszen személyes ügyének tartotta, hogy a techmilliárdost távol tartsa a Fehér Háztól. Bannon leginkább azért utálta a dél-afrikai születésű Muskot, mert támogatná a „speciális szakmákban” dolgozó, képzett bevándorlóknak szóló vízumot.

Ebben a gondolatkörbe hergelhette bele magát annyira szerdán, hogy az Unherdnek adott interjújában „élősködő illegális bevándorlónak” nevezte Muskot.

photo_camera Steve Bannon Fotó: STEVEN HIRSCH/AFP

„Musk egy élősködő illegális bevándorló. Az őrült kísérleteit akarja ránk erőltetni, és Istent játszik, miközben semmilyen tiszteletet nem mutat az ország történelme, értékei vagy hagyományai iránt” – mondta Bannon. Szerinte Trump csak „páncéltörő lövedéknek” használja Muskot, hogy ütéseket mérjen velük a bürokráciára. Ugyanakkor Bannon megjegyezte, hogy Musk a Pentegont békén hagyta, amivel a cégei több szerződést is kötöttek. (via New York Times)