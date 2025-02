Szijjártó szerint nevetségessé tette volna az EU-t, ha a háború miatt egy orosz focicsapatot szankcionál, ezért ezt blokkolták

Elfogadta az EU a 16. szankciós csomagot Oroszország ellen, amivel Szijjártó Péter külügyminiszter szerint „fittyet hánytak az új realitásra.”

Szijjártó kitart amellett, hogy a brüsszeli szankciók nem működnek (az amerikaiak persze mások, ahogy azt Orbán Viktor levezette), de a mostani csomag Magyarország számára inkább könnyítéseket tartalmaz.

Közölte, „kiharcolták”, hogy a szankciós csomag tegye lehetővé, hogy a Mol által importált, majd a Slovnaft pozsonyi finomítójában feldolgozott orosz kőolajból származó termékeket innentől Magyarországon is fel lehessen használni. Emellett „kiharcolták” azt is, hogy a Barátság kőolajvezeték karbantartásához szükséges eszközök is kikerüljenek a szankciós rezsim alól. A miniszter szerint azt is sikerült elérni, hogy a budapesti hármas metró karbantartásához és garanciális javításához szükséges munkákat is el lehessen végezni.

Szijjártó bejelentette azt is, huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását megakadályozták.

„Kirill pátriárkát újra szankcionálni akarták, mi ezt megakadályoztuk, mert ha egyházi vezetőket helyezünk szankciós listára, akkor elvesztjük azt a lehetőséget, hogy maguk az egyházak járjanak közben a béke érdekében." A magyar kormány nem először védi be a háborúpárti orosz egyházi vezetőt.

Közölte, megakadályozták azt is, hogy az Orosz Olimpiai Bizottságot, illetve két orosz futballcsapatot szankciós listára helyezzenek.

Szijjártó szerint „nevetségessé tette volna az egész Európai Unió működési mechanizmusát, ha a világ távoli pontjain azt olvasták volna, hogy az Európai Unió az ukrajnai háború miatt orosz focicsapatokat szankcionál."

Úgy értékelte, a magyar kormány az EU „maradék becsületét mentette meg ezzel a blokkolással”.

Szijjártó végül közölte, az Egyesült Államok és Oroszország egyeztetései biztatóan alakulnak, és őszintén reméli, hogy „az amerikai-orosz kapcsolatok a jövőben úgy fognak javulni, hogy ezt az egész szankciós politikát el lehet majd felejteni.”

(via MTI)