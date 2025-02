Ha vállalkozó vagy, és adategyeztetésre biztat a NAV, semmiképp se vedd semmibe

Februárban indulnak a vállalkozásokat célzó első adategyeztetések a NAV-nál, az újfajta, az adózókat partnerként kezelő, transzparens eljárással a csalárd adózók is könnyen kiszűrhetők, közölte Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke az MTI-vel.

Az adategyeztetési eljárás lényege „az adatok transzparens visszamutatása és az együttműködés”. A NAV lehetőséget ad az adózónak az adateltérés tisztázására, és csak akkor szankcionál, ha az érintett a felhívást semmibe véve 15 napon belül nem reagál. Érdemes elvégezni az egyszerű, gyors és online adategyeztetést, nemcsak azért, mert a mulasztásért 300 ezer forint bírságot szab ki a hivatal, hanem azért is, mert a javítás elmaradása esetén revízió is indulhat, ehhez ugyanis minden szükséges adat rendelkezésre áll, összegezte az elnök.

Emlékeztetett, hogy egyre több adatra lát rá az adóhivatal, és a kockázatelemzés is egyre pontosabb. Jelenleg a revizorok – jellemzően ellenőrzés során – tárják fel, hogy tévedés, elírás vagy szándékos adóeltitkolás áll az eltérő adatok mögött. Ezen változtat az új adategyeztetési eljárás, amely partnerként kezeli az adózókat, hiszen transzparens módon mutatja vissza az adatokat, emelte ki Vágujhelyi Ferenc.

Gyakorlatilag az adózók kapnak elsőként lehetőséget az eltérésből eredő hibák kijavítására, nem a revizorok. Fontos, hogy megadja a NAV a lehetőséget arra, hogy az adózók saját hatáskörben, saját üzletpolitikájuk, számvitelük rendszerében igazítsák ki az adateltéréseket, tette hozzá.

Az egyeztetés során kiderül, hogy tévedésből írják el a számlaszámot, vagy azzal trükköznek például, hogy teljesen fiktív számla alapján igénylik vissza az áfát az államkasszából, amelynek létezéséről a számlán kiállítóként szereplő vállalkozó nem is tud. Az adategyeztetés akkor is indokolt, amikor közel valós idejű adatokból (online számla, online pénztárgép, vámadatok) jóval nagyobb összegű fizetendő áfa látszik, mint amennyi a vállalkozó áfabevallásában szerepel, magyarázta az elnök. Az újfajta eljárás bevezetésével az eltéréseket gyorsan, könnyen és egyszerűen tisztázhatják a vállalkozások, ami sokkal kényelmesebb a cégeknek is, hiszen így a NAV nem időigényes hatósági eljárással terheli őket, mondta.

Az első adategyeztetésekre még februárban sor kerül, közölte az elnök. Elmondta, a vállalkozások támogatása, felkészülése érdekebén az egyeztetések kampányszerűen, azonos típusú, a kockázatelemzők által feltárt eltérésekre fókuszálnak, így például az áfabevallás és az online számla adatai közti eltérésre. (MTI)