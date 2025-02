Receptre írnák fel a kabarét mentális betegségekre az Egyesült Királyságban

Egy Egyesült Királyságban azzal kísérleteznek, hogy a mentális betegségekre receptre írják a kabarét az antidepresszáns alternatívájaként, azt remélve, hogy ezzel csökkenthetik a brit egészségügy (NHS) terheit.

A Craic Health nevű szervezet finanszírozást biztosított egy olyan programhoz, amely stand-up előadásokkal és workshopokkal segít az elszigetelt, magányos és kiszolgáltatott embereknek. A Craic alapítója, Lu Jackson szerint a kabaré „kortizolcsökkentő, dopamintermelő, szerotonin, endorfin és jó neuropeptidek hatékony felszabadítója”. A szervezet célja, hogy a programot széles körben alkalmazzák a brit egészségügyben.

Egy, az ügy mellé álló parlamenti képviselő, dr. Simon Opher szerint a receptek világjárványával állunk szemben, majd a parlamentben kifejtette azt is, hogy a nevetésnek köszönhetően hogyan lehet elhagyni a gyógyszerek alkalmazását. Beszélt arról is, hogy ő orvosként művészetet és kertészkedést is írt már fel receptre a pácienseinek, de most először próbálkoznak kabaréval.

Az NHS adatai szerint 2023-24-ben Angliában összesen 8,7 millió ember szedett antidepresszánst, amely 2,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Opher szerint ötből egy ember antidepresszáns szed, mert nincs más kezelési módra lehetőség. (SkyNews)