Trump királynak nevezte magát, a Fehér Ház pedig meg is koronázta

Donald Trump amerikai elnök szerdán nevezte saját magát királynak, miután közölte, hogy kormánya eltörölte a New York-i dugódíjat. Közösségi oldalán röviden és tömören annyit írt:

„A DUGÓDÍJ HALOTT. Manhattan és New York egésze MEGMENEKÜLT. ÉLJEN A KIRÁLY.”

Mindezek után a Fehér Ház hivatalos közösségi oldalain, így az X-en (megboldogult nevén Twitter) és Instagramon is közzétettek egy, a Time címlapjához hasonlító képet, amin a kiadvány neve TRUMP, alatta pedig az elnök koronával a fején mosolyog. A képre azt írták „éljen soká a király”, a poszt mellett pedig idézték Trump fenti bejegyzését, amiben királynak titulálja magát.

(A Time-nak egyébként 2018-ban volt egy koronás Trump-címlapja, amin akkor szintén elnökként néz tükörbe, tükörképén pedig koronában és palástban látható, mellette a következő alcímekkel: „King Me”, azaz „Én vagyok a király”, illetve a „Visions of absolute power”, vagyis „az abszolút hatalom víziója”.)

A Fehér Ház hivatalos oldalain megosztott koronás trumpos képek sokakból erős reakciókat váltottak ki, Kathy Hochul, New York kormányzója például azt írta az X-en, az Egyesült Államok „a törvények nemzete, nem pedig egy király által irányított nemzet”. Ehhez hozzátette, hogy „New York több mint 250 éve nem egy király uralkodása alatt működik. Biztos, hogy most sem fogjuk ezt elkezdeni”.

A demokrata képviselő Don Beyer is csak annyit fűzött hozzá, hogy „az USA-ban nincsenek királyok”, Illionois szintén demokrata kormányzója, J. B. Pritzker pedig megismételte Beyer szavait, amihez hozzátette, ő nem is fog letérdelni egyetlen király előtt sem.

Trump már korábban is nevezte magát királynak, pontosabban New York királyának, de a napokban már a saját magát megkoronázó Napóleontól is idézett, amikor azt írta egy bejegyzésében: „Aki megmenti a hazáját, az nem sért törvényt.”

Trump nemrég Elon Muskkal közösen adott interjút, amiben Musk arról beszélt, hogy „ha az elnök akarata nem valósul meg, miközben az elnök a nép képviselője, az azt jelenti, hogy a nép akarata nem valósul meg, és ez azt jelenti, hogy nem demokráciában, hanem bürokráciában élünk”.

De ahogy a Time is írja vonatkozó cikkében, Amerika alapító atyái az Egyesült Államokat nem bürokráciaként vagy demokráciaként, hanem köztársaságként képzelték el. Az USA negyedik elnöke, az alapító atyák közé tartozó James Madison meghatározása szerint az Egyesült Államok kormánya „minden hatalmát közvetlenül vagy közvetve a nép nagy részétől nyeri”, a kormányt pedig „olyan személyek irányítják, akik hivatalukat korlátozott ideig vagy jó magaviseletük idejére töltik be”.

Az, hogy Amerikát nem egy mindenható király fogja irányítani, a Függetlenségi Nyilatkozat alapelve volt, és az Alkotmányban is garantálták 1787-ban.

Az Egyesült Államok alkotmánya pedig körvonalazta a hatalmi ágak szétválasztását a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom között, amik így a fékek és ellensúlyok rendszereként szolgálnak, hogy ezzel akadályozzák meg azt a zsarnoki uralmat, amitől a gyarmatok szabadulni akartak.

Holly Brewer történész 2024-ben az ABC-nek azt mondta, nagyon sok olyan kérdés volt, amiben az alapító atyák nem értettek egyet, de abban egyetértettek, hogy az elnököt nem lehet királlyá tenni.