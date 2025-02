Trump megszüntetné a washingtoni önkormányzatot és átvenné a főváros irányítását

Donald Trump amerikai elnök szerint Washington D.C. önkormányzata nem végzi jól a munkáját a bűnözés és a hajléktalanság elleni küzdelemben.

„Úgy gondolom, nekünk kellene irányítanunk D.C.-t. Erős kézzel, a törvényes rend szerint kellene vezetni, és tökéletesen gyönyörűvé tenni. Át kell vennünk Washington D.C. irányítását. Biztonságossá kell tenni” – mondta Trump.

A demokrata párti Muriel Bowser polgármesterre utalva az amerikai elnök azt mondta:

„Kedvelem a polgármestert. Jól kijövök vele, de nem végzi el a munkát. Túl sok a bűnözés, túl sok a graffiti és túl sok sátor van a füvön”.

A republikánus képviselők két hete nyújtottak be egy törvényjavaslatot, amely megszüntetné a District of Columbia helyi önkormányzatát, beleértve a megválasztott polgármestert és a városi tanácsot is. A republikánusok egyébként már az elmúlt években is arra törekedtek, hogy megdöntsék az uralmat a fővárosban, ami a demokraták fellegvára. (Reuters)