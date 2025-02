Der Standard: Tiborcz István az oroszországi Raiffeisen bankról tárgyal

Az osztrák Der Standard szó szerint így fogalmaz: „Bankkörökben egy vad pletyka terjed, miszerint komoly vevő jelentkezett az osztrák Raiffeisen Bank International (RBI) sokat vitatott oroszországi leányvállalatára.” Állítólag a rendkívül vitatott üzletember nem más, mint Tiborcz István, a magyar miniszterelnök veje.

Az osztrák lap a körülményekről azt írja, a Raiffeisen oroszországi operációja hosszú ideje problémás. Évek óta próbálják eladni vagy leválasztani milliárdos és amúgy rendkívül jövedelmező oroszországi leányvállalatukat, az AO Raiffeisenbankot. Azonban az eladási tervet eddig nem sikerült megvalósítani a szankcionált háborús országban. Tavaly szeptember óta még nehezebb lett a helyzet: egy orosz bíróság megtiltotta az RBI-nek az oroszországi leányvállalat eladását.

Most viszont a bennfentesek szerint komoly tárgyalások kezdődtek méghozzá Tiborcz Istvánnal. Sőt, nem csak vele. Ezekben a tárgyalásokban az orosz központi bank vezetőjének irodája és az orosz elnöki adminisztráció, vagyis Vlagyimir Putyin irodája is részt vesz. A lap információi szerint Tiborczot eleve az orosz központi bank hozta szóba - vagyis mondhatni az orosz rezsim. Jelenleg az orosz hatóságoknál van a több ütőkértya a törvényi szabályozások miatt a Raiffeisennel szemben. A szeptemberi bírósági eladási tilalmat ugyanis fel kell oldani, mielőtt bármilyen üzlet lehetséges lenne. Ehhez minden bizonnyal a feltételeket is az orosz adminisztráció szabja.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor 2015. február 17-én Budapesten Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

A Standard Tiborczot is ismerteti az osztrák olvasókkal egészen az alapoktól: Orbán veje, Magyarország leggazdagabb embere, szálloda és ingatlantulajdonos szerte a kontinensen. Tiborcz István irodája határozottan tagadja az orosz Raiffeisen-portfolióról szóló információkat. „Cáfolunk minden érdeklődést István Tiborcz vagy a BDPST csoport részéről az AO Raiffeisenbank oroszországi átvételére vonatkozóan. A BDPST csoport üzletileg nincs jelen Oroszországban, és Oroszország soha nem állt befektetéseink fókuszában” – írták.