Rácz András Pilhál Tamásnak: Szívesen elviszlek Bucsába

Nyílt levelet írt a Magyar Nemzet szerzőjének, Pilhál Tamásnak Rácz András Oroszország-szakértő.

Pilhál a minap azt írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről:

A hamis zászlós bucsai színjátékra hivatkozva kifarolt az isztambuli béketervezetből, és inkább mészároltatja a népét egy megnyerhetetlen háborúban

A Magyar Nemzet szerzője a 444 „Akármi is lesz ennek a háborúnak a vége, Ukrajna már megdicsőült, Magyarország pedig megszégyenült” című publicisztikájára reagált azzal, hogy hamis zászlós műveletnek nevezte a bucsai civilek lemészárlását, ami egyértelműen szintlépés a mainstream kormánysajtóban.

Rácz András most felajánlotta Pilhálnak, hogy elviszi Bucsába, hogy a saját szemével lássa azt, amiről írt, és felidézte, hogy bár nem Bucsában történt az orosz-ukrán háború legnagyobb mészárlása, de mostanra lényegében mindent tudunk arról, hogy mi és hogyan történt.

„Megvan a kronológia, megvannak az érintett alakulatok, megvannak a parancsnokok nevei, megvan a parancsnoki lánc, és megvan majdnem minden áldozat holtteste is.”

Rácz szerint Bucsa „az egész háborút meghatározó szimbólummá vált”, de nem olyan szimbólum, mint a „Kijev szelleme”, ami a fővárosukat a túlerővel védő ukrán vadászpilóták kollektív hősiességét jelenítette meg.

photo_camera Az orosz csapatok kivonulása után maradt holttestek Bucsa utcáin (2022) Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

„Bucsa olyan szimbólum, mint Auschwitz. Végig lehet járni a helyszíneket, minden egyes utcát, ahol civileket öltek. El lehet menni a Szent András templomba is, ennek a kertjében volt a tömegsír, és lehet beszélni Andrij Halavin atyával, aki először eltemette az áldozatokat. Utána sem hagyta el a híveit, hanem azóta is ott szolgál.”

Az Oroszország-szakértő azt is írta:

„Tudom rólad, Tamás, hogy képes vagy a fejlődésre és a bocsánatkérésre is. Emlékszem, amikor 2019-ben befotóztál a fiatal ellenzéki aktivista, Nagy Blanka szoknyája alá. Ő akkor nyílt levelet írt neked, emlékeztetett téged rá, hogy mit gondolnál, ha valaki a te lányoddal tenné ugyanezt. Átgondoltad, beláttad a hibádat és bocsánatot is kértél. Ritka, értékes képesség; becsülendő.”

Rácz azt írja, hogy nem csak Bucsába, de a többi, környékbeli helyszínre (Irpinybe, Borogyankába, talán Jahidnébe is) is elvinné Pilhált, szervezne neki találkozókat, és tolmácsolna is, hogy tudjon beszélni helyi lakosokkal, hivatalos tisztségviselőkkel, rendőrökkel, civil társadalmi aktivistákkal, de még Andrij atyával is.

„Te lennél a kormánymédia első munkatársa, aki eljutna ezekre a helyekre.”

Rácz a nyílt levelet azzal zárja:

„A részleteket majd kitaláljuk. Nem kell sietni, ezek a helyszínek nem tűnnek el.”

A teljes poszt itt olvasható: