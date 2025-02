Egy rakás Oscar-jelölést kapott a transz drogbáróról szóló musical, de ennél is többen sértődtek meg rajta

Az idei legtöbb, 13 Oscar-jelölést bezsebelő Emilia Perez-től nemcsak emiatt hangos a nemzetközi sajtó. A film körüli feszkó egyre nő, cselekménye, karakterei és színészei gyűjteményszámra sértik meg a különböző kisebbségeket.

Mérföldkő, hogy a címszerepet alakító Karla Sófia Gascón az első transz, akit Oscarra jelöltek, bár esélyei sokat csökkentek, amikor az X-felhasználók rátaláltak a nő sokak által sértőnek tartott bejegyzéseire.

A francia gyártású musical lehet a legkiakasztóbb dolog a gálán Will Smith pofozkodós incidense óta.

A francia Jacques Audiard által írt és rendezett, spanyol nyelvű bűnügyi musicalt tavaly mutatták be. Középpontjában az eddig férfiként élő, titokban transz mexikói drogbáró, Juan „Manitas” Del Monte áll, aki bűnözői karrierjét hátrahagyva nőként, Emilia Perez néven szeretne új életet kezdeni. A gengszter egy ügyvédnőt bíz meg halála megrendezésével és a nemi átalakító műtétek leszervezésével.

A filmes stábban főleg ismeretlen és félismeretlen arcokat láthatunk, ezalól kivételt képez a mindenki által ismert volt Disney-sztár és énekesnő Selena Gomez, és az ügyvédnőt játszó Zoe Saldana. Ha utóbbit látva nem ugrik be semmi, nem kell asztal alá kúsznunk szégyenünkben, a színésznő leghíresebb szerepeiben egyáltalán nem felismerhető. Ő alakítja Neytirit, a kék N’avi csajt az Avatar-ból, a Guardians of the Galaxyban pedig Gamorát, a zöld földönkívüli bérgyilkost.

Egyelőre úgy tűnik, a film nem nyerte el a közönség tetszését, az IMDb oldalán a 10-ből csak 5,5 csillagot kapott, a Letterboxd nevű népszerű filmkritikai közösségi oldalon is egymásra kontrázva húzzák le a musicalt a felhasználók. Az internet önjelölt véresszájú kritikusai talán a film zenéjén szörnyülködnek a legtöbbet. Hallgathatatlansága és komolyanvehetetlen, bizarr szövege miatt a Tiktokon kiemelkedően nagy figyelmet kapott a La Vaginaplastia, azaz Vaginaplasztika című szám. A dal klipje a transzklinikák elterjedésétől rettegő republikánusok démoni lázálma, amiben Zoe Saldana hamisan dalolva vitatja meg egy bangkoki klinikán dolgozó doktor úrral a nemi megerősítő műtétek teljes skáláját. Az írók nem lacafacáztak, a dal ezzel az irtó erős és életszerű párbeszéddel kezdődik:

„Szia, nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Szeretnék többet megtudni a nemváltoztató műtétekről.

Értem, értem, értem. Férfiból nővé vagy nőből férfivá?

Férfiból nővé.

Péniszből vaginává.”

Ha csak egy jelenetet nézel meg a filmből, feltétlen ez legyen az! Minden hajmeresztő elemével együtt ez a musical talán legbámulatosabb két perce.

Bár az internet egybehangzó véleménye, hogy a film lélekfacsaróan rosszra sikeredett, az mégis sorra nyeri a neves díjakat. 10 Golden Globe-ra jelölték, ebből 4 díjat haza is vitt, többek közt a legjobb filmnek járó díjat musical és komédia kategóriában, ezzel legyőzve a Broadway-fanatikusok idei kedvencét, a Wickedet, Ariana Grande és Cynthia Erivo főszereplésével.

A mexikói közönség: semmit rólunk nélkülünk

A filmet kifejezetten rosszul fogadta a mexikói és latin-amerikai közönség. Annak ellenére, hogy a cselekmény javarészt mexikóiakról szól és Mexikóban játszódik, majdnem az egészet Franciaországban forgatták, a főbb szereplők között pedig egy mexikói sincs. Az ország egyik legnagyobb problémáját, az eddig több mint 500 000 életet követelő drog- és embercsempészetet a film sok kritikus néző szerint nem vette elég komolyan. Bár Hollywoodtól már megszokhattuk a sztereotípra megírt, faék egyszerű mexikói karaktereket, ritkán látni ilyen pocsék reprezentációt többszörös Oscar-jelölt produkcióban. A film egyik pontján például a már Emiliaként élő Manitas Mrs. Doubtfire stílusában, magát távoli rokonnak álcázva meglátogatja fiát. A fiú mégis megismeri apukáját, mert annak - teljesen egyedülálló módon - mezcal- és guacamole szaga van. A jelenet alapján jogosan feltételezhetjük, hogy Audiard még arra se vette a fáradtságot, hogy félkézzel rákeressen a Google-ön Mexikóra.

A film főszereplőjéhez hasonlóan transz Camila Aurora Tiktokon szólalt fel a film ellen, a transz főszereplő és a mexikóiak bemutatását is elnagyoltnak, sztereotípnak és destruktívnak találta. Emiatt alkotta meg az Emilia Perez kifigurázó rövid paródiafilmjét Johanne Sacreblu címmel. A Franciaországban játszódó kisfilmet kizárólag Mexikóban forgatták, csak mexikóiakból álló stábbal. Összegereblyézték benne az összes létező francia előítéletet: a Villa Croissant-nak keresztelt várost pantomimesek és barettes bajszosok lakják, egymással háborúznak a bagettesek és a croissant-osok. A kisfilmet 3 hét alatt 3,1 milliószor nézték meg, stílusában a 2010-es évek Youtube-jának amatőr világát hozza.

Az Emilia Perez-hez köthető egy transz mérföldkő is: a film főszerepét alakító spanyol Karla Sófia Gascón az első transz ember akit Oscar-díjra jelöltek, a legjobb női főszereplő kategóriában kapott nevezést. Ez természetesen kicsapta a biztosítékot a konzervatívoknál, akik szemében a jelöléseket elbíráló bizottság a jó ízlést és a józan észt is kútba ölte Gascón nevezésével. Háborognak azonban a transz nézők is, akik szerint a film gyenge próbálkozás a transzélmény autentikus bemutatására, megfelelő reprezentáció helyett kliséket és sztereotípiákat használ. Tovább szította a Gascón körüli feszültségeket, amikor január elején előkerültek a nő állítólag többeket sértő X-bejegyzései.

Több posztban a Spanyolországban élő muszlimok jelenlétén háborgott például: „Bocsánat, csak nekem tűnik úgy, vagy tényleg több muszlim él Spanyolországban? Minden alkalommal, amikor megyek a lányomért az iskolába, egyre több nőt látok, akik eltakarják a hajukat, és a szoknyájuk a sarkukig ér. Jövőre az angol helyett inkább arabul kell majd tanítanunk.” Egy másik posztban pedig ezt írta a nikáb hordással kapcsolatban: „Az iszlám csodálatos, teljesen mentes a macsóizmustól. A nőket tisztelik, és mivel ennyire tisztelik őket, hagynak nekik egy kis négyzet alakú lyukat az arcukon, hogy látható legyen a szemük és a szájuk – de csak ha jól viselkednek. Persze, ők maguk élvezik, hogy így öltözködnek. Mennyire MÉLYEN VISSZATASZÍTÓ EZ AZ EMBERISÉGTŐL.”. De egyszer pluszban minden más hívőnek is odaszólt, azt írta: „Rettentően elegem van ebből a sok szarságból: az iszlámból, a kereszténységből, a katolicizmusból, és az összes átkozott hiedelemből, amelyeket idióták követnek, miközben megsértik az emberi jogokat.”.

A leghevesebb reakciókat kiváltó bejegyzése azonban a rendőri erőszak áldozatává vált George Floyd-ról szólt, akinek halála kirobbantotta a 2020-as amerikai tüntetéseket. Gascón „drogfüggő csalónak” nevezte Floydot a gyilkosság után néhány nappal, ezzel magára haragítva azokat, akik kiálltak részt vettek a megmozdulásokban.

Bár ezek a megnyilvánulások közép-európai szemmel nem tűnnek durvának, az amerikai woke X-felhasználók személyes támadásnak vették a bejegyzéseket. Úgy tűnik, hogy Karla Sófia Gascón esélyei az Oscar-díj megnyerésére erősen megcsappantak, de nem nemi identitása hanem online kellemetlenkedése miatt.

A cikk szerzője Ács Berta gyakornok.