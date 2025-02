Frontvonal a felrobbantott kahovkai gát helyén: a környezeti károk másfél évvel később is beláthatatlanok

A Dnyeper legnagyobb víztározójának, a mérete miatt ukránul Kahovkai-tengernek is nevezett víztározó gátját 2023. június 6-án robbantották fel az oroszok, miután már egy éve megszállva tartották. Ezzel valószínűleg az volt a céljuk, hogy a kibontakozóban lévő ukrán ellentámadással szemben védjék a megszállt területeket Herszon felől, az elárasztással lehetetlenné téve bármiféle, a Dnyeperen keresztül végrehajtott műveletet.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Az oroszok a gát belsejében, a szervizaknában robbantottak, ami arra utal, hogy valószínűleg pontosan tisztában voltak az ötvenes években, szovjet tervek alapján épült robosztus építménynek a tervrajzaival és a sebezhető pontjaival is. A robbanás erejétől a Nova Kahovka-i gát gyakorlatilag megsemmisült, a tározóból pedig tíz balatonnyi víz ömlött ki a gát alatti területekre, amelyeket az oroszok a mentés ideje alatt is tűz alatt tartottak, így az elárasztott civil lakosság mentése is rendkívül nehéz feladat volt. Negyvenezer embernek kellett elhagynia az otthonát.

Az oroszok által megszállt területekről az oroszok 59 halottat jelentettek, az ukrán egészségügyi dolgozók azonban legalább 200-300 halottat becsültek, akik zömmel a saját házukban estek csapdába és fulladtak meg. A pontos szám valószínűleg nem fog kiderülni, hiszen Oroszország a halálesetek eltussolásában volt érdekelt, ukrán vagy nemzetközi szervezeteket pedig a megszállók nem engedtek a katasztrófa közelébe, de egy önkéntes csapata egymaga is legalább száz holttestet talált.