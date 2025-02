Teli rüszttel rúgja be Orbán Viktor az évértékelőt

Hiába zengett az ég az európai választás előtt, mi nyugodtak maradtunk, mert megtanultuk, hogy az idő számít - folytatja Orbán. A változás állandó, mindig történik valami kiszámíthatlan. A csapások után is állva kell maradni. A box az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik, és ez így van a politikában is - mondja Orbán. A győzelem viszont mindenért kárpótol, ez a legjobb orvosság.

A következőre már csak 14 hónapot kell várni - mondja Orbán. A 2024-es férfias év volt. "Tegnap még eretnekek voltunk, ma nálunk kopogtat mindenki" - mondja Orbán.

15 éve harcolunk, egy maroknyi lázadó a birodalom ellen - mondja. Jön az első székely vicc, ami megnevetteti a közönséget.