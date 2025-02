Trump nekilátott a fejcseréknek a katonai vezetésben

Donald Trump amerikai elnök menesztette az egyesített vezérkari főnököt, Charles Q. Brownt, és John Dan "Razin" Caine-t nevezte ki a helyére, ami szokatlan lépésnek nevezhető, mivel Caine nyugállományban volt, és nem a legfelső, úgynevezett négycsillagos katonai elit tagja, ahonnan vezérkari főnököt szokott kijelölni az elnök. Trump Brownt kiváló úriembernek és kitűnő vezetőnek nevezte, és azt is közölte, hogy megbízta Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy öt további magasrangú pozíciónál tegyen új személyi jelöléseket.

Percekkel később Hegseth bejelentette, hogy menesztette Lisa Franchettit, a haditengerészet vezérét. A CNN szerint a menesztések - egy fekete férfi és egy nő távozása - jelzésértékű attól a kormánytól, amely harcbaszállt a diverzitási törekvések ellen. Hegseth a 2024-es könyvében is "DEI-kinevezettnek" nevezte Franchettit, ami körülbelül annyit tesz, hogy csak azért kapta meg a posztot, mert nő, és gúnyolódott is a helyzeten: "Ha rosszul mennek a haditengerészeti műveletek, legalább büszkék lehetünk, mert elsőztünk egyet, megvan az első női tagja a vezérkarnak. Hurrá".

Hegseth azt is bejelentette, hogy menesztette James Slife-ot, a légierő helyettes vezérét, és várja a neveket a Legfőbb Katonai Ügyészség élére is a sereghez, a haditengerészethez és a légierőhöz, utalva arra, hogy itt is menesztések várhatók.

A fejcserék nem lepték meg az elemzőket, számítani lehetett rájuk, a katonai ügyészség vezetésének leváltása viszont aggasztó a CNN értékelése szerint, az ugyanis azt jelzi, hogy a kormány a mostaninál lojálisabb embereket akar látni a pozíciókban, amelyek a "katonaság lelkiismeretének és erkölcsi iránytűjének" tekinthetők. (CNN)