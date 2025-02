Újabb két túszt engedett szabadon a Hamász

Szabadon engedi a Hamász azt a hat izraeli túszt, akikről még a tűzszünet kapcsán állapodtak meg. Közülük két férfi már szabadult.

Egyikük, a 38 éves Avera Mengistu már 2014 óta van a Hamász fogságában, aki maga ment át a Gázai övezetbe. A Hamász katonának tartotta, a Human Rights Watch által látott izraeli dokumentumok szerint viszont civil volt, akit felmentettek a katonai szolgálat aló.

Az etióp-izraeli állampolgárságú férfiről a terrorszervezet januárban tett közzé egy rövid, dátum nélküli videót, amelyen héberül motyogta a nevét és hogy fogságban van a barátaival együtt.

photo_camera Avera Mengistu Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

A másik elengedett túszt, Tal Shohamot a 2023. október 7-i terrortámadás közben fogták el a Beeri kibucban, ahol több, mint száz embert öltek meg. A 40 éves férfi feleségét, két kisgyerekét és anyósát is elfogták, de őket 2023. novemberében szabadon engedték. A férfi apósa a terrortámadás során meghalt.

photo_camera Tal Shoham Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

Közvetlenül azelőtt, hogy Rafahban átadták volna őket a Vöröskeresztnek, a két férfit fegyveres és maszkos harcosok kíséretében felvonultatták a színpadon, átadták nekik az iratokat, és Shoham kénytelen volt beszédet mondani a tömegnek. A rendre előadott jelenetsort az egyik - továbbra is fogságban maradó - túsz hozzátartozója „szadista látványosságként” jellemezte.

Az izraeli hadsereg szerint a két férfi már Izraelben van, Shoham találkozott a családjával is. Hazatérésüket óriási üdvrivalgás fogadta.

Várhatóan a másik négy túszt is szabadon engedik szombaton. Így a 27 éves Eliya Cohen, a 22 éves Omer Shem Tov, a 23 éves Omer Wenkert és Hisham al-Saved szabadulhat. Az első három embert az októberi terrortámadás során fogták el a Nova zenei fesztiválon, Hisham al-Savedet viszont már 2015 óta fogva tartják. Szintén maga ment a Gázai övezetbe, őt is katonának tartotta a Hamász, holott őt is felmentették a katonai szolgálat alól.

photo_camera Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

Izrael ma 602 palesztin foglyot is szabadon enged, ezzel az Izrael és a Hamász között január 19-én életbe lépett tűzszüneti megállapodás első szakasza a végéhez közeledik.

(BBC, CNN)