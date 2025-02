Dél-Libanont bombázza Izrael, miközben tömegek gyülekeznek Bejrútban Naszrallah temetésére

Libanon állami hírügynöksége, a National News Agency (NNA) ma arról számolt be, hogy izraeli repülőgépek több támadást indítottak al-Qalila és al-Ansar városok külterületei ellen. Az IDF is megerősítette, hogy vasárnap reggel légicsapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. „A Hezbollah terrorszervezet több indítóállását támadták meg Dél-Libanon térségében, amelyek fenyegetést jelentettek Izrael állam polgáraira” - írta az IDF egy X-en közzétett bejegyzésben. Az NNA később arról számolt be, hogy az izraeli erők „rajtaütést” hajtottak végre Brissában, Észak-Libanon Hermel körzetében. Egyelőre nem érkezett jelentés áldozatokról.

photo_camera Gyülekeznek az emberek a beiruti stadionba, ahol Hasszán Naszrallah gyásszertartását tartják vasárnap. Fotó: IBRAHIM AMRO/AFP

Eközben Bejrútban több ezer síita muszlim gyülekezik ezekben a percekben a város egyik legnagyobb stadionjában, hogy részt vegyenek Hasszán Naszrallah nyilvános gyászszertartásán. A Hezbollah vezetőjét szeptember végén likvidálta az izraeli hadsereg, amikor rakétával támadta a terrorszervezet központi parancsnokságának épületét.

(Guardian)