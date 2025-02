A Másállapotot a Szülészetben! mozgalom szerint téves a belügy közlönye, miszerint velük is egyeztettek a szülészeti és újszülöttellátásról

„2025. február 19-én megjelent az Egészségügyi Közlönyben „A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve a családközpontú alapelvekre épülő szülészeti és újszülöttellátásról”, melyben a Másállapotot a Szülészetben! mozgalom feltüntetésre került az irányelvfejlesztés szereplői között. A Másállapotot a Szülészetben! mozgalom tagjaiként közleményünkben kijelentjük, hogy az irányelv február 19-én megjelent változatát korábban sosem láttuk, megjelenéséről csak véletlenül értesültünk, kidolgozásában részt nem vehettünk” – írja Facebook-bejegyzésében a Másállapotot a Szülészetben! mozgalom.

Közleményük szerint „téves az a szövegben olvasható állítás, hogy a Másállapotot a Szülészetben! mozgalom tanácskozási joggal részt vett az egészségügyi szakmai irányelv fejlesztésében, és az sem felel meg a valóságnak, hogy »az egészségügyi szakmai irányelvben foglaltak megfelelnek a véleményezőkkel kialakított konszenzusnak«. Mozgalmunk a fejlesztő munkacsoport tagjaival sosem egyeztethetett, az irányelv számunkra megküldésre nem került, mindezek miatt visszautasítjuk, hogy a nevünk feltüntetésével konszenzust színleljenek, a társadalmi egyeztetést és a páciensi szervezetek bevonását üres szavakra redukálják”.

Azt írják, mozgalmuk többször tett kísérletet arra, hogy az ellátás igénybe vevőinek vagy épp elszenvedőinek tapasztalatát visszajelezhessék az irányelvet fejlesztő munkacsoport felé, de ez nem valósulhatott meg semmilyen formában.

Azt üdvözlik, hogy a 2022-ben lejárt szakmai irányelv megújult, és elismerik a most megjelent irányelv azon ajánlásait, melyek megfelelnek a tudományos bizonyítékoknak, de arra most is felhívták a figyelmet, hogy „egy, a nők és családok, mint legfőbb érintettek bevonása nélkül készült irányelv nem tükrözi a társadalmi konszenzust, és nem lehet sem nőközpontú, sem valóban családbarát, így hatékony sem”.

Azt is írták, hogy ha valóban bevonták volna őket, akkor jelezték volna, hogy nem fogadható el számukra „olyan változás, mely a szülés alatti kísérők ügyében visszalépés a korábbi irányelvhez képest, és mely korlátozóbb a minisztérium állásfoglalásánál és az egészségügyi törvénynél”.

A 2019-es irányelvben ugyanis még az szerepelt, hogy „az anya által választott kísérő, vagy kísérők jelenléte az anya biztonságérzetét fokozza, ezzel a szülés menetét jótékonyan befolyásolja. Éppen ezért a szülészeti ellátást biztosító szolgáltató a lehetőségeinek megfelelően támogassa, hogy legalább egy, az anya által fontosnak tartott személy a vajúdás és szülés során jelen lehessen”. Most azonban már az szerepel az irányelvben, hogy „a várandósság, majd a vajúdás és szülés időszakában is biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy az anya mellett egy, a számára fontos kísérő folyamatosan jelen lehessen.”