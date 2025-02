Bekiabálással zavarták meg Orbán parlamenti beszédét

Kocsis szól hozzá utolsóként a frakcióvezetők közül, utána esélyesen Orbán következik még. A momentumos Bedő Dávidnak külön is üzent, hogy amíg nem tanulják meg, hogy Európa-párti és ukránpárti érdekek előtt van magyarpárti érdekek is, addig a pártjuk halálra van ítélve. Üzent Vadainak is, hogy felszólalása nyomán szinte már hiányzott Gyurcsány.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Majd Kocsis is beszélt arról, hogy az amerikai kormányok korábban szerinte hogyan fizettek milliárdokat liberális ideológia terjesztésére világszerte, és ennek volt magyar lába is. A baj szerinte ott kezdődött, hogy vannak magyarok, akik ebben részt vettek, és nem mérték fel, hogy ezzel kiszolgáltatottá tennék országukat az amerikai érdekeknek. Szerinte még a parlamentben is ülnek olyanok, akik ebben érintettek.

A magyar kormány megbízottjának szerepét támogatják, tette hozzá Kocsis.