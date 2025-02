Az FBI új, trumpista igazgatója rögtön ellent mondott egy kormányzati kérésnek

Az FBI új igazgatója, Kash Patel azt mondta az ügynökség alkalmazottainak, hogy ne válaszoljanak a Trump-kormányzat e-mailjére, amiben arra kérik őket, sorolják fel az elmúlt héten elért eredményeiket vagy mondjanak fel. Ezt azután küldték körbe, miután Elon Musk az X-en közzétette, hogy a kormányzati alkalmazottak „rövidesen kapnak egy e-mailt, amelyben arra kérik őket, hogy magyarázzák el, mit értek el a múlt héten”, és amihez hozzátette, hogy „a válaszadás elmaradása felmondásnak minősül”. A több százezer dolgozónak alig 48 órát hagytak a válaszadásra és a magyarázkodásra, hogy elmondják, mit értek el.

Az FBI-t gyűlölő új FBI-igazgató viszont egész egyszerűen ignorálta ezt a kérést és erre kérte az alkalmazottakat is. Azt írta, hogy az összes felülvizsgálati folyamatért az FBI a felelős, és azokat az ügynökség az FBI eljárásainak megfelelően végzi. „Ha és amennyiben további információkra van szükség, koordináljuk a válaszokat. Egyelőre szüneteltessék a válaszadást.”

photo_camera Kash Patel Fotó: Mandel Ngan/AFP

A Guardian azt írja, amellett, hogy ő lett az FBI új igazgatója, Kash Patelt nevezhetik ki az „Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyagügyi Felügyelet” (ATF) megbízott vezetőjévé, ami az FBI-hoz hasonlóan az Igazságügyi Minisztériumon belül működik.

Mindeközben John Durham, New York keleti körzetének legfőbb szövetségi ügyésze is körlevelet küldött ki munkatársainak, hogy ne reagáljanak a kiküldött levélre, ami alapján be kellene számolni munkájukról, miután munkájuk „nagy része bűnüldözési szempontból érzékeny”. A válaszadás „szüneteltetésére” kérték a Védelmi Minisztériumban dolgozókat is.

A kormányzati alkalmazottaknak kiküldött levélre a megadott határidő szerint hétfő este éjfélig kell válaszolni. Az emailben azt írják: „Kérem, válaszoljon erre az e-mailre kb. 5 pontban arról, hogy mit ért el a múlt héten, és tegye a címzettek közé a felettesét is.” Az e-mail azt már állítólag nem tartalmazta, amivel Musk is fenyegetőzött, miszerint azok, akik nem válaszolnak, mondjanak fel. (Guardian)