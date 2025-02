Magyarország társszerzőként is támogatja az amerikai békehatározatot az ENSZ-ben

„Magyarország az amerikai békehatározatot támogatja, sőt abban társszerzőséget is vállal” – írta Facebookon vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hétfőn, a háború kitörésének harmadik évfordulójának alkalmából az ENSZ Közgyűlése két békehatározatot is tárgyalni fog, az egyiket az amerikaiak, a másikat az EU tagállamai nyújtották be.

photo_camera Szijjártó Péter Fotó: Szijjártó Péter Facebookja

Ebből az általunk támogatott amerikai tervezetben elismerik „az orosz-ukrán konfliktus során elszenvedett tragikus emberáldozatokat”, és a „a konfliktus gyors befejezését, valamint az Ukrajna és Oroszország közötti tartós békét sürgetik”. Ezt a határozatot támogatja országunk, valamint a CNN elemzője szerint Izrael, Grúzia és Észak-Macedónia is. Az orosz ENSZ-nagykövetnek is tetszett az amerikai tervezet, az oroszok szeretnék, hogy ha a célokhoz még azt is hozzátoldanák, hogy a békehatározat egyben a konfliktus kiváltó okait is kívánja kezelni. (Ami ebben az esetben feltehetőleg többek között Ukrajna NATO-csatlakozási szándékáról való lemondását is jelentheti.)

Ezzel szemben az EU-s államok és Ukrajna (de nem Magyarország) által támogatott békehatározat a konfliktust „az Oroszországi Föderáció Ukrajnába történő teljes körű inváziójának” nevezi. Szól továbbá arról, hogy a Közgyűlés követeli Oroszország „azonnali, teljes mértékű és feltétel nélküli kivonulását Ukrajna területéről, annak nemzetközileg elismert határain kívülre”.

Ukrajnát az amerikai felek az utóbbi időben szeretik kihagyni a területén folyó háborúról szóló tárgyalásokból, Donald Trump pedig már az oroszok szerint is átvette a putyini mondásokat. Nemrég már ilyet mondott: „Ma azt hallottam, hogy »ó, hát nem hívtak meg minket a tárgyalásra«. Nos, ti már három éve ott vagytok. Három év után be kellett volna fejeznetek. Soha nem kellett volna elkezdenetek. Megállapodhattatok volna.”

Ukrajna csapdába került, lefokozták és belepasszírozták egy csomagba. Trump és Putyin számára Ukrajna olyan kérdés, amit akkor kell elővenni, ha a felek a nagyképben már egyetértenek, állította Jarábik Balázs nemrég a 444-en megjelent elemzésben. A szakértő szerint nem terelés, hanem realitás, hogy más ügyekre is hivatkoznak. De mi lesz akkor, ha az ukránok nem mennek bele kényszerű kompromisszumokba?