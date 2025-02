Olyan AI-videót játszottak le egy washingtoni minisztérium összes monitorján, amin Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét csókolgatja és nyalogatja

photo_camera Valahol a washingtoni minisztériumban.

A hétfői munkakezdés után igazán jól szórakozhattak a washingtoni Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium dolgozói, annak ellenére is, hogy őket is fenyegeti az Elon Musk vezette DOGE kirúgási hulláma. A minisztérium épületében elhelyezett összes tévképernyőn egyszer csak ugyanazt a netes videót kezdték lejátszani:

a mesterséges intelligencia által animált filmen Donald Trump elnök elmélyülten csókolgatja és nyalogatja Elon Musk lábfejét. Mindezt az ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY felirat kíséri.

A királyozás utalás arra, hogy Trump a következő szöveget posztolta ki a múlt héten a saját tulajdonában álló Truth Social közösségi oldalra:

A DUGÓDÍJ HALOTT. Manhattan és egész New York MEG VAN MENTVE. ÉLJEN SOKÁ A KIRÁLY!

Amire a Fehér Ház hivatalos X-csatornája egy olyan poszttal erősített rá a leggyengébb felfogóképességűek kedvéért, ami grafikusan is megmutatta a királlyá koronázott Donald Trumpot:

A minisztériumi épületben ma, hétfőn reggel lejátszott lábnyalogatós AI-videó először a Redditen jelent meg, de utána a The Hill is megírta, sőt nekik a minisztérium szóvivője is megerősítette, hogy a hír igaz.

„Újabb példa az adófizetők pénzének és a minisztérium erőforrásainak pazarlására. Megfelelő intézkedéseket fogunk hozni minden érintett vonatkozásában”

- fogalmazott sokat sejtetően Kasey Lovett szóvivő.