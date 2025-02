Orbán Viktor 1000 milliárd forintos választási ígérete

„Ez világszenzáció, ilyen nincs sehol” – mondta szerényen Orbán Viktor az évértékelőjén, amikor bejelentette a családoknak szánt adócsökkentő csomagot. Ígéretekből egyébként nem volt hiány a beszédében, ami nem is meglepő, jövőre parlamenti választások lesznek. Eljött a választási osztogatás időszaka, ennek keretében pedig a családok is a fókuszba kerültek. Orbán három fő intézkedést jelentett be:

a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását: 1 gyerek után 20, 2 gyerek után 80, 3 vagy több gyerek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából;

a CSED és GYED teljes jövedelemadó-mentességét

és a 2 vagy többgyerekes anyák teljes jövedelemadó-mentességét. Idén októbertől a háromgyermekesek egy lépésben, a kétgyermekesek pedig 2026 januárjától lépcsőzetesen kapják meg ezt a lehetőséget.

Ebből az első intézkedés egyáltalán nem újdonság, hiszen azt már tavaly megígérte Tusványoson, hogy ha Trump megnyeri novemberben az amerikai elnökválasztást, akkor a magyar kormány békeköltségvetést készíthet, és így lehetőség lesz a családi adókedvezmény megduplázására. Orbántól egyébként nem áll távol az, hogy egyes intézkedéseket átmentsen egyik csomagból a másikba. Hasonlót csinált például a koronavírus-járvány idején is, amikor a védelmi intézkedések között említette a 13. havi nyugdíj visszaépítését, amit valójában már a koronavírus-járványtól függetlenül is elkezdett a kormány.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Visszatérve a friss bejelentésekre, a teljes szja-mentesség újdonságként értelmezhető. A négy gyermeket nevelő anyáknak már 2020 januárjától él az élet végéig tartó adómentesség, a sorban következő társadalmi csoport a három gyermeket nevelő anyák lettek volna, ám arról nagy vita folyt kormányzati körökben, hogy van-e rá elegendő fedezet a költségvetésben.

Éppen ezért tűnhet akár furcsának is Orbánék időzítése, hiszen évek óta képtelenek 3 százalék alá vinni a GDP-arányos költségvetési hiányt, sőt még a saját prognózisaikat sem sikerült tartaniuk. (Tavaly például a 4,5 százalékos GDP-arányos hiányból a valóságban 4,8 százalékos mínusz lett.) Ebből kifolyólag ismét túlzott-deficiteljárás alá került Magyarország.

Márpedig a kettő vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentessége jelentős költségvetési kiengedéssel jár.

Évi 2 millió forint

A legfrissebb (novemberi) adat szerint az átlagbér 695 100 forint volt Magyarországon, vagyis a mostani szja-kedvezményekkel is számolva a kétgyermekes anyák éves szinten 770 ezer forintot, a háromgyermekesek pedig mindössze 64 ezer forintot spórolnak meg.

Ha egy ennél jóval magasabb, bruttó egymillió forintos bért nézünk, akkor a mostani állapothoz képest két gyermek esetén az anya évi 1,32 millió forintot spórolna, három gyermeknél pedig éves szinten 612 ezer forintot.

De nézzünk alacsony béreket is: a minimálbér 290 600 forintja mellett, míg két gyermeknél éves szinten alig több mint 43 ezer forinttal lesz beljebb az anya, három gyereknél semmilyen előnyét nem fogja ennek érezni, hiszen a családi adókedvezmény miatt már most sincs befizetendő szja-ja.

Igen ám, viszont a gyakorlatban a családi adókedvezmény megbonyolítja a helyzetet. Annak jövő évre végbemenő duplázása pedig főleg, és ha ezt vesszük figyelembe, már teljesen más képet kapunk.

A családi adókedvezményt a jogszabályok alapján akár az apa fizetéséből is lehet érvényesíteni, a fenti összesítés tehát akkor állja meg a helyét, ha feltételezem, hogy az adókedvezményt az apa veszi igénybe, az anya pedig érvényesíti az szja-mentességet.

Nézzünk mondjuk két átlagbérért, tehát külön-külön bruttó 695 100 forintért dolgozó szülőt, akik úgy döntenek, jövőre az apa veszi igénybe a megduplázódott családi adókedvezményt, az anya pedig alanyi jogon él az szja-mentességével. Jelen állás szerint ők ketten két gyermek esetén eddig 168 530 forintnyi szja-t fizettek közösen havi szinten. 2026-tól viszont ehelyett az anya az adómentessége révén megspórol 104 ezer forintnyi szja-t, azt apa pedig plusz 40 ezer forintot (összesen 80 ezret), vagyis a bő 168 ezer forint helyett nulla forint szja-t fognak befizetni az államkasszába.

Ez éves szinten egy átlagkeresetből élő kétgyermekes családnak kicsivel több mint 2 millió forintos megtakarítást jelent. Három gyermek esetén pedig havi szinten mintegy 200 ezer forintot, egy év alatt 2,4 millió forintot fognak megspórolni.

Abban az esetben, ha a gyerekek már felnőttek, és nem jogosult a szülő a családi adókedvezményre, akkor éves szinten

a garantált bérminimumnál 523 ezerrel,

az átlagbérnél 1,2 millió forinttal,

bruttó egymilliós bérnél pedig 1,8 millióval lesz beljebb.

Ezermilliárdos ígéret

A családi adókedvezmény duplázása egyébként – ami egyáltalán nem új bejelentés – már éves szinten 350-400 milliárd forintos többletkiadást jelent a Niveus Consulting Group korábbi számítása szerint. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szombat esti közlése szerint a háromgyermekes anyák szja-mentessége 170 milliárd forinttal terheli a költségvetést, a csed és a gyed szja-mentessége pedig 10 milliárd forinttal.

A kétgyermekesek szja-mentességéről nem beszélt ugyan, viszont Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint mintegy 600 ezer anyát érintheti az intézkedés. Az átlagos bérrel számolva tehát a jelenlegi családi adókedvezményt is figyelembe véve éves szinten 770 ezer forinttal lesznek beljebb, vagyis 462 milliárdot nem fognak befizetni az államkasszába.

Ezzel együtt így Orbán Viktor az évértékelőjén több mint 1000 milliárd forintos osztogatást jelentett be a családok számára, miközben az egyáltalán nem látszik, honnan lesz fedezet minderre a meglehetősen ingoványos talajon álló költségvetésben.

Igaz ugyanakkor az is, hogy azzal, hogy az egyik legnagyobb tételt jelentő intézkedést, a kétgyermekes anyák szja-mentességét csak négy év alatt lépcsőzetesen fogja bevezetni a kormány, első körben, 2026-ban a 40 évnél fiatalabb anyák esetében lép életbe a mentesség, majd a 40-50 év közöttieknél, 2028-ban az 50-60 év közöttieknél, 2029-ben pedig a 65 évnél idősebbeknél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a költségvetést is fokozatosan fogja megterhelni az intézkedés, az első nagyobb sokk 2026-ban, a választási évben éri majd az államkasszát, amikor újabb 50 százalékkal emelik a családi adókedvezményt és életbe lép a 40 évnél fiatalabb kétgyermekes anyák szja-mentessége is.