Már több mint 300 millió eurónál tart a büntetés, amit Magyarország elbukott az uniós forrásokból

A Portfolio közérdekű adatigénylésben kikérte az Európai Bizottságtól, hogy pontosan melyik forráskészletnél hajtotta be testület azokat a bírságösszegeket, amelyeket az Európai Unió Bíróságának 2024 júniusi döntésének értelmében Magyarország köteles megfizetni. Így kiderült, a 2021–2027-es kohéziós források utalásainál hajtották végre a levonásokat. Tavaly nyáron nem csupán 200 millió euróra büntette meg az EU-s bíróság Magyarországot, mert a kormány figyelmen kívül hagyta a korábbi ítéletet menekültügyben, hanem napi egymillió eurót is felszámolnak nekünk, ameddig nem történik jogszabályi változás. A magyar kormány álláspontja szerint az ítélet politikailag motivált, igazságtalan, ezért inkább jogi lépéseket tesznek, nem változtatnak a hazai törvényeken. Ahogy a Portfolio is kiemeli, valójában nem a kötelező befogadás elutasítása miatt szabták ki a büntetést. Annyit kéne tenni, hogy az országon belül is kezdeményezhetők legyenek a menekültügyi eljárások. Ezt a jelenlegi törvények megakadályozzák.

A 200 millió eurós átalányösszeg mellett három hónapnyi napi bírságot is levontak már, így összesen összesen 293 millió euró nem érkezett meg Magyarországra emiatt a kohéziós alapokban. Ráadásul kamatokat is számolnak, így a lap számításai szerint összesen 325 millió euró (131,5 milliárd forint) levonására volt jogosult a Bizottság.