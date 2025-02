Megalakult az AfD parlamenti frakciója, ami annyira nagy lett, hogy a frakcióülést alternatív helyszínen kellett megtartani

Megtartotta első frakcióülését a német választás után a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD), ami nemcsak áttört a választáson, hanem már a 2029-es győzelemre is elkezdett készülni.

Az új, 152 fős frakció két ember híján kétszer akkora, mint a korábbi, 77 fős volt. A képviselők között rengeteg az új arc, 90-en most kerültek be először a parlamentbe. A frakció növekedését jól jelzi, hogy a frakcióülést alternatív helyszínen kellett megtartani, mert a politikusok nem fértek be az AfD által eddig használt terembe.

photo_camera Az új AfD-frakció Fotó: ELISA SCHU/dpa Picture-Alliance via AFP

A frakció első döntéseként újraválasztotta vezetőit, Alice Weidelt és Tino Chrupallát. Weidel a szavazás után azt mondta, az AfD-nek nem kell négy évet várnia a kormányra kerülésig, mert Friedrich Merz kancellár leendő koalíciója már azelőtt össze fog omlani. Egyben megismételte korábbi kijelentését, miszerint az AfD célja, hogy a következő években levadássza a CDU-t, és a legerősebb politikai erővé váljon Németországban.

A frakció létszámának robbanásszerű növekedése azt is eredményezte, hogy több problémás képviselő is beült a parlamentbe. Például képviselő lett az a Maximilian Krah, aki miatt kizárták a pártot az Identitás és Demokrácia nevű szélsőjobboldali EP-frakcióból, miután azt nyilatkozta, a náci SS nem minden tagja volt bűnöző.

photo_camera Maximilian Krah érkezik a frakcióülésre Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

De a frakcióban ül már Matthias Helferich is, aki korábban „a nemzetiszocializmus baráti arcának” nevezte magát. Emellett a türingiai AfD-et vezető, szélsőjobboldali nézetei miatt titkosszolgálati megfigyelés alatt álló Björn Höcke befolyása is növekedett a frakcióban. Höcke ugyan nem lett képviselő, de volt irodavezetője és volt tanácsadója is beült a parlamentbe.

A radikális képviselők megjelenése még Weideléknek is okozhat problémákat, a mérsékelt szárny ugyanis egyre nehezebben tud majd ellentartani a szélsőséges szárnynak.

Eddig az AfD-frakció volt az egyetlen, ami nem kapott alelnöki helyet a parlamentben, a többi párt ugyanis mindig leszavazta a jelöltjeiket. Az AfD célja, hogy immár második legnagyobb frakcióként megszerezze az alelnöki pozíciót. (via Süddeutsche Zeitung)