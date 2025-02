Megvan Havasi Bertalan utódja

Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár veszi át Havasi Bertalan eddigi feladatait, írja a hvg.hu a kedd esti Magyar Közlöny alapján.

photo_camera Máté János épp az óráját nézi Orbán Viktor és Havasi Bertalan között Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az SZMSZ-módosítás március 1-én lép hatályba, onnantól Máté János dolga lesz a sajtó tájékoztatása a miniszterelnök tevékenységéről és programjáról, a hírfigyelés és az interjúk, sajtómegkeresések kezelése is.

Munkáját a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály segíti majd, az ő feladataik közé tartozik Orbán Viktor közösségi médiájának kezelése, ideértve az audiovizuális tartalmak előállítását, médiaszereplések szervezését és a kapcsolattartást a szerkesztőségekkel. Máté ebben a videónkban is látható a kíséret tagjaként:

A Kormányzati Tájékoztatási Központ február 14-én jelentette be, hogy Havasi Bertalan, Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár távozik posztjáról. Havasi 2015 óta látta el a miniszterelnök melletti sajtófőnöki pozíciót, volt, hogy annyira összenőttek Orbánnal, hogy utóbbi még egy magánprogramjára is elvitte őt, és olyan is megesett, hogy egy MTVA-s külső munkatársi belépőkártyával kísérgette főnökét a közmédiában (természetesen volt erre is magyarázat). Legnagyobb pillanatait itt szedtük össze. Havasi Marad a KTK-nál, miniszterelnöki megbízottként folytatja.