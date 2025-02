Mi a fene történt Bódis Kriszta kuratóriumi tagsága körül a Fővárosi Közgyűlésben?

photo_camera Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Sok minden történt a szerdai Fővárosi Közgyűlésben, de az egyik legnagyobb csörte Bódis Kriszta, a Tisza párt szakértője körül volt. Történt ugyanis, hogy szavazni kellett volna a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagjairól, eredetileg öt emberről. Aztán a Tisza frakció kérésére Karácsony Gergely főpolgármester beadott egy módosítót, hogy Bódis Kriszta és Incze Zsuzsa is legyen tag.

Ami nagyon nem tetszett a Fidesznek, úgyhogy rögtön kampányba kezdtek.

Soros!

A szociális szakember és író Bódis neve először a Tisza párt múlt heti kongresszusán vált ismertebbé a szélesebb nyilvánosság előtt, egy héttel azután, hogy az általa alapított Van Helyed Alapítvánnyal közösen a Tisza 46 rászoruló családnak osztott ki tűzifát Ózdon. Ő kerülhet most be annak a fővárosi alapítványnak a kuratóriumába, amely többek között a Fővárosi Szolidaritási Alap pályázati pénzeit intézi, ami miatt a Fidesz pénzosztónak tartja.

A Fidesz, vele együtt pedig a kormánypropaganda teligőzzel kezdte el nyomni, hogy Bódis LMBTQ-aktivista és támogatja a migrációt. Szentkirályi Alexandra fideszes képviselő azt mondta, „Bódissal nem az a baj, hogy nő, hanem hogy tőről metszett lobbista, Soros-ügynök”, a Meseország mindenkié egyik szerzője, és ő írta a Csipkejózsika című „LMBTQ-propagandát terjesztő” könyvet.

(A másik jelöltről, Incze Zsuzsáról, az eltűnt gyerekekkel foglakozó Csellengők című műsor alapító szerkesztő-riporteréről nem igazán esett szó.)

photo_camera Szentkirályi Alexandra Fotó: Németh Dániel/444

Zárt ülés

A Fidesz azért kritizálta a Tisza frakcióját, hogy azért kell zárt ülésen szavazni Bódisról és a kuratóriumi tagságokról, mert a párt nem meri felvállalni a jelöltjét. A párt először azt kommunikálta, hogy nem ők kérték a zárt szavazást, mire Karácsony Gergely később elárulta, hogy egy másik testület tagjelöltje, Karácsony Mihály (nem rokon) kérte azt.

Később a tiszás Ordas Esztert megkérdeztük a zárt szavazásról: Arról beszélt, a pénteki frakcióvezetői egyeztetés után – ahol felvetették, hogy Bódis és Incze Zsuzsa is legyen a kuratórium tagja – óriási támadássorozatot indított Bódis ellen a Fidesz. „Próbáltuk egy bizonyos pontig kezelni ezt az ügyet, majd arra jutottunk, hogy inkább zárt szavazás legyen ebből”, majd úgy döntöttek, hozzák vissza inkább nyíltra, és próbáljanak megállapodni azokban a nevekben, akit mindenki elfogad.

Csörte

A Magyar Péter Tisza pártelnököt is nyíltan támogató Bódis ellen a fideszesek ráadásul teljesen más témák kapcsán (például a Rákosrendezőről szóló vita) álltak bele a Tisza frakciójába, amit Karácsony Gergely többször is megpróbált megakadályozni. Egy ponton már a Tisza politikusai is elkezdtek más témák alatt válaszolni a fideszes provokációra.

photo_camera Bódis Kriszta a Tisza kongresszusán. Fotó: Németh Dániel/444

A tiszás Barna Judit számon kérte Szentkirályit, mondván „hogy meri a szájára venni Bódis Kriszta nevét, aki 20 éve a legszegényebb embereket segíti. Ön, aki csak TikTok-videókat gyárt, kaszinókat üzemeltet, hazudik, ne vegye a szájára Bódis nevét.”

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma is tiltakozott a Fővárosi Közgyűlésen történek miatt: a kuratórium jelenlegi tagjai közölték, függetlenül attól, hogy a közgyűlés beszavazza-e Bódist vagy sem, szolidárisak vele, aki a „méltatlan, gyűlöletkeltő” megnyilatkozások célpontja volt.

Visszavonja a visszavonást?

A botrányos vagdalkozás után délután hatkor kiderült, hogy a szavazásból nem lesz semmi, ugyanis Karácsony visszavonta a több kinevezést is tartalmazó javaslat ezen részét. Karácsony nem indokolta a lépést, csak annyit mondott, hogy nem Bódis miatt döntött így, hanem további egyeztetésre van szükség az ügyben.

Erre Szentkirályi azt mondta, szerinte valójában Magyar Péterék táncoltak vissza, mert a Fidesz „ki Bódis Kriszta valójában”. NO MIGRATION, NO GENDER, NO BÓDIS! – írta a posztja végére Szentkirályi.

photo_camera Ordas Eszter, Fotó: Németh Dániel/444

Majd a tiszás Ordas kérte Karácsonyt, hogy mégiscsak szavazzanak Bódisról, amire a fideszes Gulyás Gergely (mármint az önkormányzati képviselő) értetlenkedett: „Visszavonja a visszavonást?” Karácsony erre azt mondta, nem vonja vissza, külön szavazás lesz róla, majd a képviselők elmentek egy hosszabb szünetre.

Visszavonta

A szünetről visszatérve már láthatóan fáradt volt mindenki. Amikor az ügyrendi kérdéseknél Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője csatlakozott a javaslathoz, hogy a kuratóriumi tagságokról szóló szavazás esetében minden egyes névről egyesével szavazzon a közgyűlés, Karácsony a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójához fordult pár szóra, majd azt mondta: