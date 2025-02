Mostantól a Fehér ház dönti el, kik tudósíthatnak Trump közvetlen közeléből

A Trump-kormány kedden bejelentette, ezentúl ők döntik el, hogy melyik médiumok kérdezhetik a korlátozott férőhellyel rendelkező terekben az elnököt.

photo_camera Trump és újságírók az elnöki gépen. Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

A 111 éve működő Fehér Házi Tudósítók Szövetsége eddig önállóan döntött arról, hogy kik kérdezhetnek az elnöktől az Ovális Irodában vagy az elnöki repülőgépen, általában a CNN, a Reuters, az Associated Press, az ABC News, a Fox News és a The New York Times újságírói kaptak lehetőséget.

Karoline Leavitt sajtófőnök kedden azt mondta, szakítanak az évtizedes gyakorlattal, mostantól a Fehér Ház sajtóosztálya határoz majd, így internetes médiumoknak is lehetőségük lesz bejutni. Leavitt szerint az országos tévétársaságok rotációs alapon továbbra is ott lesznek és lehetőséget kapnak, de mellettük rádiós műsorvezetők, interneten közvetített műsorok és egyéb új médiumok képviselői is ott lehetnek az elnök közelében.

Február elején Trump kitiltotta az AP hírügynökséget a kiemelt helyszínekről, miután az nem tett eleget annak az elnöki rendeletnek, ami a Mexikó-öböl Amerikai-öböllé való átnevezéséről szólt. Az AP tudósításaiban a jogszabályváltozás előtti földrajzi elnevezést használta következetesen. A döntés ellen a hírügynökség a szólásszabadságra hivatkozva bírósághoz fordult, ami hétfőn átmeneti időre fenntartotta az AP-re vonatkozó elnöki kitiltó határozatot. Meghallgatást az ügyben márciusban tartanak. (MTI, New York Times)