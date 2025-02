Nem ismerte el az ellene felhozott vádakat a tanítványát felrúgó karateedző

Egyelőre nem tett vallomást, és az ellene felhozott vádakat sem ismerte el az előkészítő ülésen a volt karateedző, aki tavaly nyáron a szolnoki kalandparkban bántalmazott egy kisgyereket, írja a Telex.

A. Tibor, a jászberényi Yakuzák Se karateklub korábbi vezetője 2024 júliusában úgy felrúgott egy 8 éves kisfiút, hogy az megpördült és a fejére esett. Mindezt a kalandpark kamerája is rögzítette, ők voltak azok, akik feljelentést is tettek az eset miatt, és nyilvánosságra hozták a videót. A Szolnoki Rendőrkapitányság akkor azt közölte, hogy ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást garázdaság vétségének gyanúja miatt.

A karateedző az eset kirobbanása után lemondott pozícióiról, beismerte tettét, és írásban bocsánatot kért, később azonban törölte az erről szóló posztokat. A férfi ellen a Magyar Karate Szakszövetség is eljárást indított, és eltiltotta minden oktatási tevékenységtől. Ügyészségi kihallgatásán viszont már azt mondta, nem akart sem pszichikai, sem fizikai sérelmet okozni.

Az 56 éves férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolják. A vádirat szerint a gyermek a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetősége annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő-sérülést szenvedjen.

A lap tudósítása szerint a férfi védője szerdán azt mondta, szerinte a vádlott már az elején beismerő vallomást tett, csak a vád minősítését nem ismeri el, azaz a szándékosságot.

„A testi sértés nem volt szándékos, ráadásul semmiféle testi sértés nem következett be. […] Szándékosságra semmilyen objektív vagy szubjektív bizonyíték nincs”

– mondta a védő, aki szerint a kiskorú veszélyeztetése sem áll fenn. „Semmiféle traumája nem alakult ki a gyereknek, miközben a szakértő azt lebegteti, hogy kialakulhatott volna” – mondta. A lap azt írja, mivel a férfi későbbre tartogatja a vallomását, az ügy folytatódik tovább.

A korábban Novák Katalin által kitüntetett edző rúgását a nagypolitika is megérezte, Orbán Viktor és a kulturális minisztérium is sietett elítélni a tettet. Erre A. Tibor úgy reagált: „A miniszterelnök úrnak mindenben igaza van. Az utolsó szóig. Nagyon sajnálom, hogy az ő bizalmát is elveszítettem.”

Az edző földije és ismerőse, Pócs János fideszes képviselő először megengedőbben nyilatkozott: „Volt egy gyenge pillanata, mint bármelyikünknek” – mondta a felrúgásról. Orbán megszólalása után ő is korrigált: „Természetesen soha, senkinek nem lehet olyan gyenge pillanata, amikor egy rá bízott gyermeket bánt! Erre nincs mentség!” – írta.