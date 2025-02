Trump az új Csurka, mindenben mindig igaza volt

Fehér Ház Kasszandrája, Mar-A-Lago nagy amerikai drámaírója, A Szájhős, a Deficit és a Nagytakarítás washingtoni színpadra állítója kedden a Fehér Házban söpörte be a zsugát helyre-tétre-befutóra, miközben a csurkizmus elfoglalta méltó helyét a történelem főutcáján, lepattant a golfkocsiról, és Turul képében odatrónolt az Ovális Irodába.

photo_camera QAnon Sámán a Fehér Házban Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

Csurka Akinek Mindenben Túl Korán Volt Igaza István után itt van Donald Trump, akinek egyszerűen mindenben igaza volt, időhatározó nélkül.

A kép, amint az amerikai elnök Trumpnak Mindenben Igaza Volt feliratú baseballsapkákat dobál a fehérházi tudósítóknak, miközben bejelenti, hogy mostantól csak akkor tudósíthatnak onnan, ha azt ő úgy látja jónak:

A sapkákat állítólag Trump valamelyik rajongója készíttette és küldte be a Fehér Házba. Az Amazonon most 17.80 dollárért (kb 6500 forint) lehet venni egy ilyen sapkát. A kínai Temun egyébként, amit Trump ki akart tiltani Amerikából, ugyanez most 2468 forint.

photo_camera Fotó: Temu

A videón külön érdemes figyelni a Trump színpadi jobbján álló második alabárdost, aki lebilincselően és egyáltalán nem szervilisen nevetgél a főnöke poénjain, és az a szövege, hogy

MINDIG MONDJ IGENT AZ ELNÖKNEK, MINDIG MONDJ IGENT AZ ELNÖKNEK.

Mellette az oltásellenes konteós Kennedy egészségyügyi miniszter, és az Amerikai-öböl térképe - az AP nemzetközi hírügynökséget azért tiltották ki a Fehér Házból, mert Trump rendelete ellenére továbbra is Mexikói-öbölnek hívták cikkeikben a Mexikói-öblöt.

Csurka István nagyon nagy drámaíró volt, akinek mindenben nagyon korán volt nagyon igaza, de ahogy a lovin mondják, ezt nem látta jönni.