Trump ismer néhány nagyon kedves orosz oligarchát, akiket szívesen Amerikába csábítana

5 millió dollár leszurkolása után akár orosz oligarchák is kaphatnak örök életre szóló amerikai tartózkodási engedélyt az Egyesült Államokban - derült ki Trump keddi bejelentéséből.

Az aranykártyának nevezett lehetőség a más országokban is működő aranyvízumhoz (nálunk tavaly júliusban újították ezt meg, most 250 ezer dolláros befektetésért lehet tartózkodási engedélyt venni) hasonló, de konkrét befektetéseket vagy nagy értékű ingatlanvásárlást Amerikában mostantól nem várnak el, elég letenni a pénzt. Méghozzá nem is annyira sokat, a 2 milliárd forint körüli összeg sokaknak megérheti a világban.

Trump arról beszélt kedden, hogy legalább egymillió aranykártyát adhatnak el. Ötmillió dolláros árral számolva ez 5 ezer milliárd dolláros bevételt jelentene az Egyesült Államoknak. Cserébe ezért a zöldkártyához hasonló jogokat adó tartózkodási engedélyt kínálnak, ami aztán az amerikai állampolgárság előszobája lehet.

photo_camera Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Bár Howard Lutnick kereskedelmi miniszter azt mondta, hogy a jelölteket természetesen átvilágítják, hogy „bebizonyosodjan, hogy csodálatos, világszínvonalú világpolgárok-e”, a kérdésre, hogy orosz oligarcháknak is adnának-e 5 millió dollár ellenében amerikai kártyát, Trump azt mondta, miért is ne: