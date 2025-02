Évek óta Mészáros Lőrinc gigabankjánál ad elnöki tanácsokat Schiffer Péter

Kiemelt tanácsadói posztot tölt be Mészáros Lőrinc gigabankjánál, a Magyar Bankholdingnál (MBH) Schiffer Péter – tudta meg a 444 a bank jelenlegi és volt alkalmazottaitól. Schiffer Péter megerősítette kérdésünkre, hogy 2021 óta ad tanácsot a banknál, illetve annak jogelődjénél. Schiffer azt is elmondta, hogy üzletbiztonsági és compliance területeken aktív, de hangsúlyozta: nem alkalmazott a banknál, hanem tanácsadó.

A történész és szociológus végzettségű Schiffer Péter – Schiffer András volt ellenzéki országgyűlési képviselő és megmondóember apja – évtizedek óta ismert figurája a bankszektornak, legkésőbb azóta, hogy Gyurcsány Ferenc első kormányzása idején törvényt módosítottak a kinevezése érdekében. A 2005-ös „lex Schiffernek” volt köszönhető, hogy irányos felsőfokú végzettség helyett minimális gyakorlat mellett is lehetett valakiből vezető a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (PSZÁF).

Schiffer Péter 1989 előtt az MSZMP országos központi ideológiai folyóirata, a Társadalmi Szemle rovatvezetője volt, majd 1990 decemberben főtanácsadói posztot kapott a néhai Magyar Hitelbank és az izraeli Bank Leumi közös pénzintézeténél. Dolgozott később rövid ideig az Altus Consulting Gyurcsány-cégnél, ezután a K&H Bank vezérigazgató-helyettesi főtanácsadója lett, és került végül a PSZÁF-hoz.

2010 januárjában, a választási kampány hajnalán, a Magyar Nemzet a letűnő gyurcsányista világ egyik utolsó nagy tehertételeként tálalta, hogy Schiffer Péter 33 millió forintos lelépési pénzzel távozott a PSZÁF főigazgató-helyettesi posztjáról, ahonnan maga kérte nyugdíjazását. 2013-ban aztán az akkor még Simicska Lajoshoz kötődő Heti Válasz írta meg, hogy Schiffer az OTP-nél tért vissza és kapott tanácsadói szerződést. Az OTP-nél egy jelenleg is aktív alkalmazott szerint, aki anonimitás mellett nyilatkozott a 444-nek, Schiffernek akkor nem volt jelentős befolyása döntési folyamatokra. Az MBH belső rendjét ismerő források szerint Mészáros bankjánál kicsit más a helyzet.

A compliance fontos terület egy olyan méretű banknál, amekkora az MBH. Itt döntenek arról, hogy bizonyos hitelkérelmek eljuthatnak-e egyáltalán a kockázatelemzésig; itt vizsgálják, hogy nem áll-e fenn valamilyen összeférhetetlenség, törvényi körülmény, szankciós vagy reputációs probléma, ami miatt az adott hitel elbírálását nem javasolják. A compliance-nek komoly jelentősége van egy olyan pénzintézet esetében, amely látszólag politikai alapon is osztogat hiteleket, akár külföldi pártoknak vagy élvonalbeli futballegyesületeknek. Az illetékes szankciós- és compliance osztályt az MBH-ban jelenleg Filep Virág vezeti, akinek a jelek szerint Schiffer is tanácsokat adhat. Filep Virág az egyik ismertebb Megafon-arc, a fénykorában 700 millióval megtámogatott Kopasz Oszt felesége. Az MBH nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy a bank melyik egységével áll szerződésben a tanácsadó. Schiffer telefonbeszélgetésünk során megerősítette, hogy egy közeli rokona is a banknál dolgozik, de azt mondta, tőle teljesen függetlenül.