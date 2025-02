Kormányinfó a világrendszerváltásban

Nem tudom, hogy van ezzel a kormány, de nekünk újságíróknak kemény időszakunk volt és ennek megfelelően a kormányinfón is számos kérdéssel készültünk. Viszont ameddig várunk arra, hogy kiderüljön, mit, miért tesz a kormány, álljon itt, hogy mit tett a 444 ezekben a viharos napokban:

A müncheni biztonsági konferencia a világ egyik legfontosabb védelempolitikai rendezvénye, az itt elhangzott beszédek a világsajtó kiemelt témáját jelentették az elmúlt hetekben. Kollégánk, Takács Lili ott volt, alapos riportjának köszönhetően pedig a 444 olvasói nemcsak arról értesülhettek, hogy mi zajlott a legnagyobb színpadokon, de arról is, miről beszélgettek a résztvevők azon kívül. És hogyan élik meg Kijevben, hogy az Egyesült Államok a fejük fölött kezdett egyezkedni Oroszországgal a sorsukról? Kolozsi Ádám helyszíni riportban számolt be arról, hogyan látják a helyzetet a legkülönfélébb szereplők az utca emberétől a szakértőkig. Kollégánk ott volt Volodimir Zelenszkij elnök első sajtótájékoztatóján a fordulat óta: itt többek között arról volt szó, hogy az ukrán elnök szerint Orbán emberek is fújhatták a dezinformációs buborékot Trump körül.

Közöltünk elemzést Jarábik Balázs Ukrajna-szakértő megszólaltatásával is, aki arról beszélt, az amerikai–orosz tárgyalások nem pusztán Ukrajnáról szólnak: a két fél nagyobb csomagban gondolkodik. Írtunk arról, hogy az EU nem tudja megvédeni Európát, és ebben a magyar kormány döntései is szerepet játszanak, cikkünkben nyilatkozott Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa. A háború három évének katonai tanulságai vendégszerzőink, Jójárt Krisztián Oroszország-szakértő és Takács Márk katonai elemző vonták le 12 pontban.

A rijádi orosz-amerikai tárgyalások után elemzésünkben arról írtunk, Trump tényleg felrúgja a világrendet, Európát ejti, Putyint felemeli, majd az európai reakciók összegzésével folytattuk: Európa pont akkor ébred nehezen a bénultságból, amikor azt kellene bizonyítania, hogy van benne erő. Bemutattuk, hogy mire számít a háborút megjósoló brit tábornok (szerinte nő az esély, hogy Európa 3-5 éven belül háborúzzon az oroszokkal), hogy mit gondol a brit hírszerzés volt vezetője („Az új világrend erős emberek alkuiról és megegyezéseiről szól, és erre már csak Európa nem ébredt rá”), és hogyan értékeli a helyzetet Francis Fukuyama politikai filozófus („Az Egyesült Államok csatlakozott az autoriter táborhoz”).

