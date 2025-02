New Yorkban nyit éttermet a Simon's Burgert vezető magyar testvérpár

New Yorkban nyit hamburgerezőt a Simon's Burger két tulajdonosa, Tóth Máté és Tóth Simon. A fiatal vállalkozók almárkájukat, a Smashyt viszik az Egyesült Államokba - írta meg a Forbes.

A testvérpár elmondta a lapnak, hogy a New York-i étteremnyitás több százmillió forintos beruházás, amit teljesen saját forrásból valósítanak meg. A szükséges pénzt rekordot hozó 2024-es évükben termelték ki, miután az előzetes adatok szerint megtriplázták 2023-as árbevételüket, és 3,3 milliárd forintos forgalommal zárták az évet.

Tóthék 2022-ben nyitották meg első éttermüket, 2024 decemberére pedig már 14 Simon's Burger volt az országban. Tervük szerint 2025 végére már 20 éttermük lesz. Tavaly megvették a budapesti Kálvin téren található Smashyt is, ezt a márkát viszik most ki New Yorkba.

Beruházásukról azt mondták, tudják, hogy némiképp irracionális, de gyerekkori álmukat valósítják meg azzal, hogy Manhattanben nyitnak hamburgerezőt. Különbség egyébként nem lesz az amerikai és a budapesti Smashy között, az alapanyagokat ugyanazoktól az amerikai beszállítóktól szerzik majd be.