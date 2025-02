Orbán Viktor: A kábítószer-kereskedőknek kampó!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy Horváth Lászlót kinevezték drogok ellen fellépő kormánybiztosnak, aki ezt aztán emojikkal köszönte meg a miniszterelnöknek.

A kinevezésről csütörtök este Orbán is posztolt egy videót, amiben azt mondja, erre azért volt szükség, mert Nyugat-Európa után Magyarországon is megjelentek a könnyen hozzáférhető dizájner drogok. Ezekkel szemben „főleg a gyermekeink vannak veszélyben” a miniszterelnök szerint, mert az INTERNETEN is terjesztik ezeket a „kotyvalékokat”.

„A gyermekeinket meg fogjuk védeni, ezért kellett a mai napon kineveznem a kormánybiztos urat” - mondja.

Ezen kívül egy akciócsoportot is fel fognak állítani, aminek az lesz a dolga, hogy március elsejétől „hajtóvadászatot indítsanak a kábítószer-kereskedők ellen”.