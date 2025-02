Orbánnal szemben az amerikai külügy üdvözölte a Dodik elleni bírósági ítéletet

Amíg Orbán Viktor támogatásáról biztosította a boszniai Szerb Köztársaság első fokon börtönre ítélt elnökét, addig az amerikai külügyminisztérium üdvözölte a Milorad Dodikot elmarasztaló döntést.

„Elismerjük a Bosznia-Hercegovina Bíróság Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével szembeni mai ítéletét”

„Határozottan elítéljük a helyi vezetők azon akcióit, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és a stabilitást. Támogatjuk a daytoni megállapodást, és Bosznia-Hercegovina függetlenségét és területi integritását.”

We acknowledge the Court of Bosnia and Herzegovina's verdict today concerning Republika Srpska President Milorad Dodik.