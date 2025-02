Szijjártó megvédte az EU-ra kivetett Trump-vámokat

„Tavaly november óta az egész világ tudja, hogy az Egyesült Államokban patrióta elnököt választottak. Az egész világ, így Brüsszel s benne a von der Leyen vezette Európai Bizottság is pontosan tudta, hogy Donald Trump kiegyensúlyozott kereskedelmi viszonyokat akar. Brüsszelben pontosan tudták azt is, hogy ha nem tesznek semmit, akkor Washington vámokat fog bevezetni” – így kezdte Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtök reggeli bejegyzését, aki szerint ők ott, Brüsszelben azért gyávák, „mert nyolc éven keresztül szidalmazták Donald Trumpot s most nem mertek, nem mernek a szeme elé kerülni”.

„A von der Leyen-féle brüsszeli vezetés miatt most az európai gazdaság újabb mélyütést kap. A von der Leyen-féle brüsszeli vezetés ezzel elszigetelte az európai gazdaságot a kínai után az amerikai gazdaságtól is” – írja Szijjártó, egy uniós ország külügyminisztereként, aki szerint „csak pár intézkedésre, csak pár gesztusra lett volna szükség”.

Úgy látja, hogy „az Európai Uniónak le kellett volna csökkentenie az amerikai autók Európába irányuló eladásának vámját 10%-ról 2,5%, mert pont ekkora vám terheli az európai autók Amerikába történő eladását”.

Szerinte „a brüsszeli bürokrácia kinyírja az európai gazdaságot: szankciók Oroszországgal szemben, vámok a kínai elektromos autóipar ellen, s a tárgyalás teljes képtelensége az Egyesült Államokkal”.

Azután írta ezeket, hogy kiderült, Donald Trump úgy döntött, 25 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból érkező importra. Sőt, az amerikai elnök egyenesen úgy fogalmazott, hogy szerinte az Európai Unió eleve „azért jött létre, hogy kicsesszen az Egyesült Államokkal”.

Trump azt mondta, hogy a vámokat „általánosságban” fogják alkalmazni.

Utóbbi ellenére Szijjártó azzal fejezte be csütörtök reggeli bejegyzését, hogy folytatják „a kétoldalú tárgyalásokat az amerikai adminisztrációval annak érdekében, hogy a következő hónapokban minden idők legjobb, legeredményesebb magyar-amerikai gazdasági együttműködését építsük fel”.