Tiborcz István útja Csabdi határából Budapest tetejére

Alighanem örökre emlékezetes marad Orbán Ráhel és Tiborcz István tavaly karácsonyi képes insta-üdvözlete. Nemcsak Tiborcz keménykedő testtartása, vagy a fekete-fehér esztétika miatt, hanem azért is, mert ez volt az első kép az új házukból.

Akkor a képből még csak sejteni lehetett, amit ma már a cégbírósági adatok is mutatnak: Tiborcz István hivatalosan is beköltözött a Költő u. 27. alatti, az elmúlt években romos állapotból felújított, úgynevezett Dreher Villába. Minden bizonnyal Orbán Ráhellel és a gyerekeikkel együtt, még akkor is, ha kormányfő lányának a hivatalos lakcíme továbbra is a szülői ház, a Cinege utca.

Bár a Tiborcz családot sokszor emlegetik csabdiként, valójában Tiborcz apja a rendszerváltás előtt a budapesti Igazságügyi Orvostani Intézetben dolgozott, majd a rendszerváltás után temetkezési vállalkozást indított a fővárosban, és a cégadatok szerint ez idő alatt az I., a XII., majd a II. kerületben lakott. Csabdi határában a 90-es évek végén vett ingatlanokat, az egyiket Tiborcz tanya néven üzemeltette, ez egy szántóföldek és legelők közepén álló medencés ház volt, tőle pár száz méterre, Tükröspusztán pedig egy nagyobb ingatlanon egy több épületből álló lovasklubot fejlesztett.

Tiborcz István itt vette el Orbán Ráhelt 2013-ban, és itt kezdték el a közös életüket is. Aztán az első gyerekük 2016-os megszületése után, ahogy Tiborcz egy lapinterjúban fogalmazott, teherré vált az ingázás Csabdi és Budapest között, úgyhogy 2017 nyarán megvett és felújított egy XII. kerületi házat a Zalai út 10/b. alatt.

Ez az az időszak, amikor Tiborcz hirtelen duplán is budapesti lett: az évek óta működő BDPST-ről is ekkoriban vallotta be, hogy valójában az övé.

A cégadatok szerint Tiborcz 2018-ban jelentkezett be a Zalai útra, nem sokkal később úgy változott meg a parkolási rend az utcában, hogy azzal pont ő járt jól, ugyanis a hozzá érkező vendégek elkezdhették használni azokat a parkolókat, amiket addig a szomszédos japán nagykövetség használt.

photo_camera A Zalai úti ház jelenleg Fotó: Németh Dániel/444

Tiborcz közben másfél évig hirdette, majd 2018-ban eladta a Tiborcz-tanyát és a hozzá tartozó 80 ezer négyzetméternyi legelőt, erdőt és szántót. A közeli, lovasparkként ismert tükröspusztai ingatlan maradt a családé, apja bejegyzett lakcíme mind a mai napig ez.

Svábhegy minden mennyiségben

Miközben Tiborczék a Zalai úton laktak, a kormányfő veje vállalkozóként is felfigyelt a XII. kerületre. Az érdekeltségébe tartozó Tusculanum Hegyvidék Kft. 2020-ban megvette a Költő utca 30 és 32 alatti, összesen 8600 négyzetméternyi területet a piaristáktól, majd itt, az egykori Fonográf Klub helyén elkezdte megépíteni a Botaniq Klubot.

De ekkor a háttérben már zajlott egy ennél is nagyobb ügylet. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2019-ben több csomagban, több korábbi sikertelen kísérlet után, nyilvános meghirdetéssel villámgyorsan eladott egy rakás svábhegyi ingatlant NER-közeli pénzembereknek, Jellinek Dánielnek és Szécsényi Bálintnak. A csomagban benne volt az egykori Svábhegyi Nagyszálló, MÁV szanatórium és a Svábhegyi Gyerekkórház is, utóbbinak az egyik parkosított, több épületből álló ingatlana gyakorlatilag a Botaniq szomszédjában volt. Ez a Mártonhegyi úti telek az, aminek egyik felére Tiborcz majd az irodaházát építi, a másik felén lévő lerobbant épületet pedig családi háznak felújítja, de ezt akkor még csak kevesen tudják.