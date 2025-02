Trump már tagadja, hogy diktátornak nevezte volna Zelenszkijt

Donald Trumptól a brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján megkérdezték, még mindig tartja-e korábbi állítását, miszerint Volodimir Zelenszkij egy diktátor.

„Ezt mondtam? Nem hiszem. Következő kérdés” - válaszolta az amerikai elnök.

Trump február 19-én írta a Truth Socialön, hogy Zelenszkij szerinte egy diktátor, aki ha nem siet, hamarosan ország nélkül marad. Az amerikai elnök azután szólt vissza az ukrán elnöknek, hogy Zelenszkij azt mondta, Trump azért hibáztatja Ukrajnát a háborúért, mert egy dezinformációs buborékban él.

A csütörtöki kormányinfón egyébként Gulyás Gergelynek is feltettük a kérdést, hogy egyetért-e a kormány Trump állításával, miszerint Zelenszkij diktátor. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, „a magyar kormánynak ilyen állásfoglalása nem volt”, és ha a kormánynak valamiről van véleménye, akkor állást foglal, de erről nincsen. (via The Guardian)