Trump újabb elbocsátásokat rendelt el, természetesen Elon Muskkal az oldalán

Donald Trump amerikai elnök szerdán elrendelte, hogy további elbocsátásokat hajtsanak végre a kormányzati dolgozók körében. Mindezt a Reuters beszámolója szerint úgy, hogy Trump az első kabinetülésen engedte, hogy a leépítéseket erősen forszírozó Elon Musk egyfajta sztárszerepben csillogjon.

photo_camera Fotó: JIM WATSON/AFP

Elon Musk jelenléte a kabinetülésen annyiban váratlan volt, hogy nem a kabinet tagja. Olyan szempontból viszont nem volt váratlan, hogy bár a Fehér Ház bírósági papírokban azt állította, hogy nem ő a DOGE (Department of Government Efficiency, vagyis a kormányzati hatékonyságért felelős ügynökség) vezetője, még Trump is azt mondta, hogy ő a DOGE feje.

photo_camera Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Most arra utasították az ügynökségeket, hogy március 13-ig nyújtsanak be terveket a létszám „jelentős csökkentésére”, miközben ahogy a Reuters is írja, a „kormányzati hatékonyságért” felelős Musk eddigi elbocsátási hullámai miatt már így is elég megtépázott a kormányzati munkaerő. Azt egyébként nem közölték, hogy mennyi újabb elbocsátást terveznek.

Eddig az elbocsátások főként a próbaidős dolgozókra vonatkoztak, a Reuters azt írja, hogy a következő körben a „veterán” köztisztviselők egy nagyobb csoportja következhet.

photo_camera Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A szerdai kabinetülésen Trump azt mondta, hogy Lee Zeldin, a Környezetvédelmi Ügynökség adminisztrátora például a több mint 15 ezer alkalmazottjának akár 65 százalékát is elküldheti. De egy belügyminisztériumi forrás a Reutersnek azt mondta, hogy az Egyesült Államok Hal- és Vadvilág Szolgálatát és az Indián Ügyek Hivatalát is utasították, hogy készüljenek fel egy akár 40 százalékos létszámcsökkentésre.

Az ország 2,3 millió kormányzati alkalmazottjából már mintegy 100 ezret küldtek el. (Reuters)