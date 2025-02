Vádat emeltek Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök ellen

Lengyelországban vádat emeltek Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök ellen. A Jog és Igazságosság (PiS) politikusát azzal vádolják, hogy a 2020-as elnökválasztás szervezése során visszaélt hatalmával. Morawiecki ugyanis a koronavírus-járványra hivatkozva megpróbálta teljes mértékben postai úton lebonyolítani a választást.

Morawiecki ellen azután tudtak vádat emelni, hogy januárban önként lemondott mentelmi jogáról. A politikus csütörtökön meghallgatta a vádiratot az ügyészségen, vallomást azonban nem tett. Azt mondta, csak akkor tesz, ha a teljes nyomozati anyagot látja már.

Az ügyészségről távozva Donald Tusk miniszterelnökre és Adam Bodnar igazságügyi miniszterre utalva arról beszélt az újságíróknak, nem hagyja, hogy a Tusk- és Bodnar-félék az arcába köpjenek, ezért harcolni fog az igazáért. Úgy gondolja, nem hibázott, és ha kellene, ma is ugyanúgy készítené elő a választást, mint 2020-ban.

photo_camera Mateusz Morawiecki az ügyészség épülete előtt Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK/NurPhoto via AFP

A vádiratban említett elnökválasztást 2020 tavaszán, a covid-járvány első hullámának idején tartották. A Morawiecki vezette PiS-kormány a járványhelyzetre való hivatkozással megpróbálta teljes mértékben postai úton lebonyolítani a választást.

A lépésben többen politikai motivációt láttak, mivel a választások minél gyorsabb megszervezése előnyös lett volna a PiS által támogatott, hivatalban lévő elnök, Andrzej Duda számára. A kormányt azzal vádolták, hogy a választás megszervezése során nem tartották be a törvényeket. Ezeket a vádakat később bírósági döntések és az állami számvevőszék jelentése is megerősítették.

A levélszavazásos választást végül elvetették, annak ellenére, hogy több tízmillió zlotyt költöttek az előkészítésére. Helyette a szokásos módon bonyolították le a szavazást, amin szoros versenyben Duda gyűjtötte a legtöbb szavazatot.

Az ügyészség szerint Morawiecki hatalommal való visszaélést követett el, amikor a levélszavazás előkészítését anélkül rendelte el, hogy jogi alapja lett volna rá. Ez a bűncselekmény akár három év börtönbüntetéssel is sújtható. (via Notes from Poland)