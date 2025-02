A korai pénzeső azt jelzi, hogy „szokatlan értéket mutat” a Fidesz támogatottsága

Tavaszi nagytakarítást ígért be Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőn, ami annyit tesz, hogy a legális amerikai pályázati pénzeket kapókat retorzió érheti.

A részleteket még nem tudni, de már kiderült, hogy László András korábbi Megafon-influenszer, jelenlegi EP-képviselő megy Amerikába kormánybiztosként „tényfeltárni”.

A Pride szervezőinek is megüzente, az idei rendezvénnyel ne bajlódjanak, Gulyás Gergely pedig arról beszélt, zárt térben lehetne vonulni.

Ostor mellett jelentős osztogatást is bejelentett Orbán.

Szabó Andrea szociológus számított erre, de fél évvel későbbre várta. Az előrehozott pénzeső azt mutatja, a Fidesz számára nem jó a politikai helyzet.

A Pride szerinte a Mi Hazánk-szavazóknak szól, a Lázár-Toroczkai egyeztetésnek önmagán túlmutató jelentősége lehet, ha több alkalommal is megismétlődik.

Az amerikai pályázati pénzek ügyében Orbán meg tudja mutatni a nemzetközi beágyazottságát is. Lényegében bármeddig elmehet.

De mekkora esélye van Magyar Péternek a pénzesővel szemben? Interjú Szabó Andreával.

Óriási pénzesőt és jelentősebb támadást jelentett be Orbán Viktor az évértékelőn. Pánikolnak?

Az elmúlt napok bejelentései nem pánikról tanúskodnak, nyilvánvalóan hetek óta készíthették elő az intézkedéseket.

Október-november környékén az egész Fidesz és Orbán Viktor is enerváltnak látszott, de most szombaton valami mintha változott volna, mintha éreznék, hogy a hajót újra ők irányítják, és ott van mögöttük Donald Trump, a legnagyobb barátjuk ebben a játéktérben.

photo_camera Orbán az évértékelőn Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Korábban többször nyilatkoztam, hogy hibát követ el az a politikai szereplő, aki leírja a Fideszt és a mögötte lévő apparátust, illetve adott esetben magát a miniszterelnököt. A rendszer rendelkezik innovatív képességekkel. Amikor azt gondoljuk, itt már nem lesz semmi, akkor is elő tudnak állni valamivel.

Várható volt, hogy jönnek majd a lakosság közérzetét javító intézkedések, de arra számítottam, hogy csak fél évvel később, 2021-hez hasonlóan, szeptemberben jelentik be a terveket.

A korai időzítés ugyanakkor azt mutatja, hogy ebben a pillanatban a Fidesz szempontjából nem jó a politikai helyzet, ha nincs is pánik, de a támogatottsági adatok szokatlan értéket mutatnak.

Nem volt „nagy visszapattanás” meg repülőrajt, mint ahogy ígérték. Ezért hozták előre a bejelentést: hiába él csak ősztől az első jelentős intézkedés – a háromgyerekes anyák szja-mentessége -, a társadalmi közhangulat javítása érdekében már most elő kellett állni vele.

A kétgyerekesek anyáknál elhúzzák az szja-mentesség bevezetését: Orbán Viktor a parlamentben közölte, jövő január 1-től csak a 40 év alattiak kapnak mentességet, utána évente lép be a 40-50, az 50-60 és a 60 évnél idősebb korosztálynál.

A mostani pénzosztás célzottabbnak tűnik, mint a 2021/2022-es volt, és ami igazán érdekes, hogy egyértelműen a női szavazók a fő célcsoportja.

photo_camera A KSH adatok alapján készített grafikon Fotó: KSH, Szabó Andrea

Ez a Fidesz oldaláról egy racionális és nagyon erősen targetált üzenet. Orbán a múlt pénteki rádióinterjúban fel is vezette, hogy a nők a családi kasszák őrei, ők döntik el, hogy a háztartás mennyit fogyaszt. Tulajdonképpen most a nőkön keresztül próbálja felpörgetni a gazdaságot.

Tényleg sok pénzről lehet szó, egy közepes jövedelmű háztartás esetén akár havi 80-100 ezer forint pluszt is jelenthet úgy, hogy közben a bérek egyébként nem változnak. A csed és a gyed adómentessé tételével, valamint a nyugdíjasok áfavisszatérítésével együtt – ami inkább a városi nyugdíjasoknak szólhat - a kormány tulajdonképpen három generációnyi nőt céloz meg.

Mindamellett az szja-mentesség nemcsak a gazdaságra van hatással, hanem a gyerekvállalás ösztönzése szempontjából is hatékony módszer lehet. A Fidesz most arra késztetheti a 40 év alatti nőket, akiket elsőként érint az intézkedés, hogy relatíve gyorsan szülessen meg a második gyermek, vagyis a tervezett, de eddig be nem vállalt gyermek születésének előrehozása lehet az egyik érdemi eredmény.

A pénzosztás a választói magatartást befolyásolhatja tehát: átlökheti a holtponton azokat a szavazókat, akiket zavarnak a Fidesz ügyei, és vacilláltak azon, hogy visszatérjenek-e a kormánypárthoz, vagy sem.

Ők mondhatják, hogy igaza van Magyar Péternek, alapvetően egyetértek vele, de nekem el kell tartani a családomat. És a „de” mindig a legfontosabb. Szerintem ez a kulcsa az egésznek.

Összegben kifejezhető az a határ, amikor bejön a „de…”?

Erre nincs kutatási eredmény, úgyhogy csak tippelek, de szerintem egy családnál a havi 100 ezer forint plusz bevétel lehet egy lélektani határ.

A kutatások szerint Magyar Péternek a fiatalok körében nagyobb a támogatottsága. Összefügghet ezzel az, hogy a kormány a kétgyerekesek közül első körben a 40 alatti nőket célozza?

Egyáltalán nem véletlen az ütem, és a legfontosabb szempont az lehet, hogy ők még szülőképes korban vannak. A kormány számára a gyerekvállalás ösztönzése elsődleges cél, mert ezáltal el tudják mondani, hogy sikeres a családpolitikájuk. Ideológiai szempontból ez az egyik fő eleme a rendszernek, az erkölcsi hitele is abból a véleményből fakad, hogy „ugyan mindennel elégedetlenek vagyunk, de a családpolitika legalább rendben van”.

A demográfiai adatok nem ezt tükrözik vissza.

Pontosan. A korábbi, 2010-es évek közepén hozott intézkedések hatása megkopott, ezért újjal kell előállniuk. A 2010-es évek látványos Fidesz-sikere pont abban volt összegezhető, hogy egyszerre pörgött a gazdaság, a családok bizonyíthatóan gyarapodtak anyagi értelemben, és nőtt a születésszám is, ami a Covid után elkezdett visszazuhanni, és most ott tartunk, mint a 2010-es évek elején.

A rendszer leépülése, lassú halála pont ezen mutatók együttes csökkenésével járt együtt.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy rendszerlegitimációs probléma alakult ki: nincs gazdasági növekedés, nincs társadalmi támogatottság, és a vállalt gyermekek száma is visszaesett. Mintha a társadalom ezen hosszú távú döntés elhalasztásával egyben megvonta volna a rendszertől a társadalmi legitimációt, és a beígért intézkedéssel ezt próbálja visszafordítani a kormány. A céljuk az lehet, hogy egy ideig újra sok gyerek szülessen, újra felpörögjön a gazdaság, és a kormány kapja vissza azt az erkölcsi támogatást, amit 2024-ben elvesztett a kegyelmi botrány miatt.

Fontos azonban felhívni a figyelmet, hogy az szja-mentesség bevezetése nem csökkenti, hanem növeli a társadalmi egyenlőtlenséget: minél jobb anyagi helyzetben van valaki, annál többet kap vissza, és fordítva. A hátrányos helyzetűek számára az adókönnyítések nem jelentenek érdemi támogatást.

Mondta, hogy a kormány innovatív képessége megvan, de mitől innovatív, amit most tesznek? Ugyanazt csinálják, mint eddig: öntik a pénzt és ellenséget képeznek.

Az az innováció, hogy teljes és egész életre szóló személyijövedelemadó-mentességet kap egy nagy társadalmi réteg. Ennek még nem érzékeljük a valós költségvetési következményeit, szóval lehet, hogy az egészet vissza kell vonni 3-5 éven belül, mert akkora lyukat fog ütni a költségvetésen. De az adópolitika családpolitikába építése fontos eredménye lehet az Orbán-rezsimnek.

photo_camera Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

A döntés azonban előre meghatározza a későbbi kormányok mozgásterét, olyasmit vállal, amelynek terhei nemcsak 2026-ban fognak érvényesülni, hanem hosszú távon is komoly dilemma elé állítják az akkori kormányokat.

Térjünk át a fenyegetésre: a régi ellenség Brüsszel, az új pedig az összes olyan szervezet, amely amerikai pályázati pénzből részesült. Ez gyakorlatilag a komplett független sajtót jelenti. Mire játszhat ezzel a Fidesz, illetve a kormány?

Arra, hogy Donald Trump, Elon Musk illetve a szélsőjobboldal támogatja a kezdeményezéseit, és kialakulhat egy természetes együttműködés az amerikai hatalom, a magyar- illetve a nyugat-európai szélsőjobboldali radikális pártok között.

Ezzel az intézkedéssel Orbán meg tudja mutatni a nemzetközi beágyazottságát is, ráadásul megszabadul azoktól a médiumoktól és politikai ellenfeleitől, akik saját interpretációjukban „borsot törtek” az orra alá. Nem tartom kizártnak, hogy előre egyeztettek az amerikaiakkal, és a támogatások vizsgálatára kiküldött kormánybiztos nem egy légüres térbe érkezik majd.

De ez egy nagyon veszélyes fegyver, mert innentől kezdve bárkire rámutathatnak, és mondhatják, ez az egyén vagy szervezet nemzetközi támogatást kapott, vagy sérti a szuverenitást.

Ha ezen az úton elindul egy hatalom, nehéz megállni, nagyon gyorsan bele lehet csúszni egy autoriter hatalomgyakorlásba úgy, hogy a rendszer észre sem veszi, és már túl is lépett a demokratikus eszköztár határain.

Az olyan erős és konfrontatív szavak használata - mint hogy „mindenkit ellenőrizzünk” és „kitiltunk” állampolgárokat az országból, - az alkotmányosság határait súrolhatja.

photo_camera Orbán a tavaszi ülésszak nyitányán Fotó: Németh Dániel/444

Nem tudjuk, mi lesz, lehet, hogy ezek csak szavak, de az biztos, hogy a szavaknak önmagukban erejük van, és itt most egy szóbeli intervenciót látunk, értelemszerűen nem gazdasági, hanem politikai értelemben.

Van, aki szerint ez a putyini diktatúra felé tett lépés lenne. Meddig mehet el ebben Magyarország ön szerint?