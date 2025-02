Európa-szerte tűnnek fel az orosz hátterű szabotázscsoportok

Az Egyesült Királyságban orosz hátterű Telegram-csoportok uszítanak a muszlimok ellen.

Lengyelországban szintén a Telegramon szerveződtek a szabotázscsoportok.

Németországban purhabban támadtak és a Zöldek ellenhergeltek

Litvániában katonai szállítmányokat próbáltak felgyújtani.

Egyesült Királyság

A brit rendőrség már vizsgálja azokat a Telegram-csatornákat, amiknek a tevékenységéről a Hope Not Hate csoport adott át bizonyítékokat. A csoport szerint az oroszokhoz köthető csatornák brit állampolgárokat biztatta arra, hogy muszlimok és mecsetek ellen kövessenek el támadásokat, cserébe kriptovalutában fizettek volna. Ken McCallum, az MI5 vezetője októberben figyelmeztetett, hogy az orosz hírszerzés célja „folyamatos káosz előidézése a brit és európai utcákon”.

A Guardian szerint csatornákat már megtörtént támadásokkal is össze lehet kapcsolni például iszlamofób graffitikkel, amiket a hónap elején kelet- és dél-londoni mecsetekre és iskolákra fújtak fel. Néha még az elkövetők csoportjának a nevét is felfújták. Ugyanez a csoport osztott meg útmutatókat arról, hogyan kell bombákat gyártani vagy 3D-nyomtatóval fegyvereket előállítani. Az utóbbi hónapokban pedig már késes támadásokra biztatták a tagjaikat. A hálózat üzeneteit más brit csoportokba továbbító két legaktívabb felhasználó korábban orosz nyelvű bejegyzéseket tett közzé Putyin-párti és Ukrajna-ellenes Telegram-csatornákon. A Hope Not Hate átadott egy dossziét a terrorellenes rendőrségnek és a Belügyminisztériumnak a csatornákról és azok feltételezett orosz kapcsolatairól.

Lengyelország

Hasonló csoportokra figyeltek fel Lengyelországban is. A TVN tévécsatorna bírósági iratok alapján feltárta, hogy az orosz hírszerző szolgálatok embereket fizettek Lengyelországban azért, hogy olyan üzeneteket fessenek fel a falakra, amikben A Jog és Igazságosság pártot, Andrzej Duda köztársasági elnököt és a NATO-t szidják.

Emellett az is a feladatuk volt, hogy katonai létesítményeket és szállítmányokat figyeljenek meg, kamerákat telepítsenek kulcsfontosságú infrastruktúrák közelében, valamint háborúellenes röplapok terjesszenek. Ezek az emberek nem kiképzett orosz ügynökök voltak, hanem már Lengyelországban élő bevándorlók és menekültek a szomszédos keleti országokból. A Telegramon keresztül toborozták őket, és kisebb összegeket kaptak kriptovalutában a végrehajtott akciókért. A TVN szerint egy graffitiért 7 dollárt fizettek. Ilyen akcióért eddig 16 embert ítéltek el Lengyelországban.

Németország

Februárban a német rendőrség is orosz hátterű szabotázsakciókra figyelmeztetett. Tavaly decemberben az ország különböző pontjain legalább 270, utcán parkoló kocsi kipufogóját nyomták tele purhabbal, a Zöldeket éltető matricákat ragasztva ki a helyszínen. Valószínűleg itt is az orosz titkosszolgálat állhatott a belpolitikai szenvedélyeket felkorbácsoló szabotázsakció-sorozat mögött, 100 eurót fizethetett minden megrongált autóért.

Litvánia

A litván rendőrség három embert vett őrizetbe, akik megpróbáltak felgyújtani egy Ukrajnának szánt katonai segélyszállítmányt. Arūnas Paulauskas, a litván rendőrfőkapitány csütörtökön elmondta, hogy az incidens még tavaly történt Litvánia északi városában, Šiauliaiban. „Tisztában vagyunk vele, hogy egy csoport megbízást kapott a szállítmány felgyújtására. Ismét csak a hírszerző szolgálatokkal való kiváló együttműködésnek köszönhető, hogy sikerült azonosítani ezeket a személyeket, megelőzni a támadást, és ma – tudomásom szerint – három személyt őrizetbe vettek, míg többeket nemzetközi körözés alatt állnak” – tette hozzá Paulauskas.