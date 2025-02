Feszült lett a találkozó a Fehér Házban, Trump szerint Zelenszkij a harmadik világháborúval játszik

„Mondtad valaha is, hogy köszönöm? – ezt kérdezte JD Vance amerikai alelnök a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől a Donald Trumppal közös sajtótájékoztatójukon. Aztán a három államférfi percekig vitatkozott azon, hogy eléggé megköszönte-e az ukrán elnök a támogatást, vagy sem. Trump több ponton megemelte a hangját és arra is használta az alkalmat, hogy az előző amerikai vezetést szidalmazza.

Annak elején Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, a hamarosan sorra kerülő közös sajtótájékoztatójukon aláírják Volodimir Zelenszkijjel az Egyesült Államok által javasolt ásványkincsekről szóló megállapodást. Bár szerte a világon árgus szemekkel követik ezt a dealt, Trump mégis azt mondta az ukrán elnök érkezésekor, hogy az „not as big as some people think”, azaz nem olyan nagy dolog, mint amilyennek sokan gondolják.

photo_camera Donald Trump köszönti Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban február 28-án. Fotó: TIERNEY L CROSS/AFP

Volodimir Zelenszkij fél órája érkezett meg a Fehér Házba, hogy tárgyaljon Donald Trumppal. Az amerikai elnök már a kézfogásnál hozta a formáját. Az első dolog, amit mondott ukrán kollégájának, hogy „Ó, nézd, felöltöztél!”, majd a sajtóhoz fordult és nekik is elmondta: „Ma fel van öltözve.” Itt Trump Zelenszkij mostanra megszokott öltözetén élcelődött, az ukrán elnök ugyanis a háború kitörése óta nem hord öltönyt, csak katonai pólókat, pulóvereket.

Az érkezés után sorra kerülő rövid sajtófogadáson Zelenszkij azt mondta, „nem szabad kompromisszumot kötni” Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az ukrán elnök háborús atrocitásokról készült képeket mutatott Trumpnak, majd hozzátette: „Úgy gondolom, Trump elnök a mi oldalunkon áll.” Mire Trump így fogalmazott: „Én középen állok, Ukrajna és Oroszország pártján is.” Majd hozzátette: „Én meg akarom ezt oldani.”

A BBC riportere azt kérdezte Trumptól, hogy küldenek-e további amerikai fegyvereket Ukrajnába, mire Trump azt mondta, „a válasz igen, küldünk még fegyvereket, de remélhetőleg már nem sokat, mert arra számítunk, hogy ez a háború véget ér hamarosan”. Zelenszkij pedig valamiféle „kulcsfontosságú” biztosíték jelentőségét hangsúlyozta, amely garantálná a békemegállapodás fenntarthatóságát.

A helyszínen lévő riporterek szerint ez a rövid sajtóesemény a végére igen feszült lett. JD Vance alelnök Trumppal karöltve heves vitát folytatott le Zelenszkijjel. Vance szerint az ukrán elnök „tiszteletlen”. Mire Trump azt mondta, Zelenszkij „a harmadik világháborúval játszik”. Az első nyilvános találkozó pedig úgy ért véget, hogy Trump azt mondta, szerinte Zelenszkij „nem túl hálás”.

